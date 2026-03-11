Fallas 2026
En directo, la mascletà de hoy miércoles 11 de marzo en València: Pirotecnia Tomás disparará más de 132 kg de pólvora
La cita con la pirotecnia es diaria en el mes de marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparodesde la plaza del Ayuntamiento.
La mascletà de hoy, miércoles 11 de marzo, corre a cargo de la Pirotecnia Tomás, que disparará 132,15 kilos de pólvora en 340 segundos. El espectáculo, que es la undécima mascletà del ciclo fallero de marzo, lleva por título 'Sentiment de tradició'. La Pirotecnia Tomás es de Benicarló y fue la responsable del aclamado espectáculo nocturno celebrado el sábado 7 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Valènica.
En directo, la mascletà de hoy en València
Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València
La Casa Real española estará entre los invitados que presenciarán esta undécima mascletà de las Fallas de València 2026 desde el balcón del Ayuntamiento; en concreto, será la infanta Elena quien acuda a la casa consistorial. Antes del disparo será recibida allí por la alcaldesa de València, Mª José Català, y por las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader.
En el balcón municipal también estarán presentes otras autoridades como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel José Baeza; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; y el síndic del Partido Popular en les Corts, Fernando Pastor Llorens.
Del ámbito deportivo, acudirán al balcón la pilotari Victoria Díez y representantes del Levante UD masculino, así como integrantes del equipo de voley Conqueridor Valencia; mientras que el mundo cultural estará representado por Erika Bleda y Javier Godino, protagonistas de la obra 'Goya. La Melodía de una Leyenda', que se representa en el Teatro Olympia.
También ha confirmado su asistencia en el balcón el director regional de Mapfre València-Castellón, Ricardo Garzó Montagud, que estará en el Ayuntamiento de València para asistir a la mascletà de la Pirotecnia Tomás en compañía de la infanta Elena, directora de Proyectos de esta fundación.
El mundo fallero también se dará cita hoy en el balcón municipal con los cuadros directivos de las comisiones falleras de Actor Mora-Avenida Constitución, Almirante Cadarso-Conde Altea, Bolsería-Tros Alt, Marques de Caro-Doctor Chiarri y Convento Quart-Palomar; así como con portavoces de la Junta Local Fallera de Benicarló, San Antonio de Benagéber, Silla, Sollana, Sueca y Xàtiva.
Hoy, miércoles 11 de marzo, también serán espectadores de excepción de la mascletà de Fallas las personas agraciadas en el sorteo de invitaciones que organiza el Ayuntamiento de València para que la ciudadanía pueda presenciar el disparo desde la casa consistorial. Antes de la mascletà, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau será la encargada de amenizar el tiempo de espera.
