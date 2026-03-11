Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasTienda 9 MercadonaConstructora SaguntSalarios MercadonaMontaña Bocairent
instagramlinkedin

Fallas 2026

En directo, la mascletà de hoy miércoles 11 de marzo en València: Pirotecnia Tomás disparará más de 132 kg de pólvora

La cita con la pirotecnia es diaria en el mes de marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparodesde la plaza del Ayuntamiento.

La mascletà de hoy, miércoles 11 de marzo, corre a cargo de la Pirotecnia Tomás, que disparará 132,15 kilos de pólvora en 340 segundos. El espectáculo, que es la undécima mascletà del ciclo fallero de marzo, lleva por título 'Sentiment de tradició'. La Pirotecnia Tomás es de Benicarló y fue la responsable del aclamado espectáculo nocturno celebrado el sábado 7 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Valènica.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 11: Pirotecnia Tomás / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

La Casa Real española estará entre los invitados que presenciarán esta undécima mascletà de las Fallas de València 2026 desde el balcón del Ayuntamiento; en concreto, será la infanta Elena quien acuda a la casa consistorial. Antes del disparo será recibida allí por la alcaldesa de València, Mª José Català, y por las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader.

En el balcón municipal también estarán presentes otras autoridades como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel José Baeza; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; y el síndic del Partido Popular en les Corts, Fernando Pastor Llorens.

Del ámbito deportivo, acudirán al balcón la pilotari Victoria Díez y representantes del Levante UD masculino, así como integrantes del equipo de voley Conqueridor Valencia; mientras que el mundo cultural estará representado por Erika Bleda y Javier Godino, protagonistas de la obra 'Goya. La Melodía de una Leyenda', que se representa en el Teatro Olympia.

A pesar del mal tiempo, plaza llena para ver la mascletà de este martes 10 de marzo

A pesar del mal tiempo, plaza llena para ver la mascletà de este martes 10 de marzo

Ver galería

A pesar del mal tiempo, plaza llena para ver la mascletà de este martes 10 de marzo / Miguel Angel Montesinos

También ha confirmado su asistencia en el balcón el director regional de Mapfre València-Castellón, Ricardo Garzó Montagud, que estará en el Ayuntamiento de València para asistir a la mascletà de la Pirotecnia Tomás en compañía de la infanta Elena, directora de Proyectos de esta fundación.

La mascletà del 11 de marzo en València, en directo.

La mascletà del 11 de marzo en València, en directo. / Miguel Angel Montesinos

El mundo fallero también se dará cita hoy en el balcón municipal con los cuadros directivos de las comisiones falleras de Actor Mora-Avenida Constitución, Almirante Cadarso-Conde Altea, Bolsería-Tros Alt, Marques de Caro-Doctor Chiarri y Convento Quart-Palomar; así como con portavoces de la Junta Local Fallera de Benicarló, San Antonio de Benagéber, Silla, Sollana, Sueca y Xàtiva.

Noticias relacionadas y más

Hoy, miércoles 11 de marzo, también serán espectadores de excepción de la mascletà de Fallas las personas agraciadas en el sorteo de invitaciones que organiza el Ayuntamiento de València para que la ciudadanía pueda presenciar el disparo desde la casa consistorial. Antes de la mascletà, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau será la encargada de amenizar el tiempo de espera.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  6. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
  7. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
  8. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"

La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"

La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?

La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?

En directo, la mascletà de Fallas del 11 de marzo en València: Pirotecnia Tomás dispara 132 kg de pólvora

En directo, la mascletà de Fallas del 11 de marzo en València: Pirotecnia Tomás dispara 132 kg de pólvora

Catalá espera "que Renfe haga su trabajo" y haga propuestas para solucionar la crisis de los trenes de la mascletà y Bernabé insiste en celebrar una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Catalá espera "que Renfe haga su trabajo" y haga propuestas para solucionar la crisis de los trenes de la mascletà y Bernabé insiste en celebrar una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Compromís propone aforar la zona de Marqués de Sotelo en las "mascletaes" y mantener el servicio de cercanías

Compromís propone aforar la zona de Marqués de Sotelo en las "mascletaes" y mantener el servicio de cercanías

Sigue toda la información y la última hora de las Fallas de València 2026

Movistar confia novament en la comissió Telefónica i amplia la seua cobertura mòbil en Falles

Movistar confia novament en la comissió Telefónica i amplia la seua cobertura mòbil en Falles

Guerra entre ayuntamiento, Consell y Gobierno por los trenes a la mascletà

Guerra entre ayuntamiento, Consell y Gobierno por los trenes a la mascletà
Tracking Pixel Contents