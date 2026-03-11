¿Cuál es la mejor comision de las Fallas de València? Consulta la clasificación de Levante-EMV

¿Cuál es la mejor comisión de falla de València? Es un término muy difícil, casi imposible, de definir. Pero hay formas de reconocer la capacidad de una comisión para ser apreciada: su actividad. La capacidad que tiene para movilizar con cantidad y con calidad a sus falleros.

De acuerdo con esta idea, Levante-EMV tiene institucionalizado desde hace años su Premio Levante-EMV "Falla del Año". Que se decide mediante un baremo de puntos por la actividad que desarrollan durante el año.

Así, cada concurso oficial de la Junta Central Fallera dispone de una valoración, que se van sumando. En este listado se incluyen también algunas actividades externas, como el concurso de Cruces de Mayo o el de Llibrets.

Una vez finalizado el concurso, Levante-EMV entrega, el 17 por la mañana, dos premios: el ganador y el segundo premio.

Conseguir ser la Falla del Año es un galardón muy apreciado. De hecho, por ejemplo, el último ganador, San Marcelino, lo ha incorporado todo el año a sus publicaciones de redes sociales. "Premio a la mejor comisión fallera 2025 otorgado por Levante-EMV". De la misma manera que Duque de Gaeta lo ha tenido a gala durante los varios años que consiguió ese primer premio de forma consecutiva.

San Marcelino lleva todo el año incorporando el premio a sus publicaciones / RLV

Este año se excluyen los premios del Uso del Valenciano, ya que se dan a conocer después de Fallas, por lo que se incorporarán el próximo año.

El cómputo se va a ir facilitando en los próximos días, y finalizará el día 16, con los premios de fallas grandes.

Ahora mismo hay una lista provisional. Falta incorporar actividades ya celebradas, como los concursos de teatro y play back, o todas las actividades deportivas y la declamación infantil.

De este modo, los premios de Calles Iluminadas, Mejor Ninot, Cabalgata del Ninot, Llibrets, Truc, Parchís y Dominó, Corte de Honor y Fallera Mayor, Belenes, Cant de l'Estoreta, etcétera, ya están incorporados a la lista provisional.

Els Doctors, de momento, líderes

Y en esa tesitura, Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá marcha en primera posición con 17 puntos, rentabilizando sus galardones en Cabalgata del Ninot (10 puntos), Belenes (5) y Mejor Ninot (2). Una cantidad de puntos que deberá defender ante los mejores de los concursos aún no computados. Cádiz-Cura Femenía le acecha y habrá que ver cuanto le puede recortar, aunque también está pendiente sumar a comisiones como Cádiz-Denia, Duque de Gaeta, Duque de Calabria o San Marcelino, habituales en lides de teatro -en el que Els Doctors, de todos modos, también sumará puntuación porquet eiene un saragüell-. Lo cierto es que las dos comisiones antes mencionadas han tomado ventaja sobre un grupo muy comprimido de perseguidores.

Y finalmente habrá que añadir los premios de falla, que reparten muchos puntos: una comisión que tenga doblete en falla grande sumaría ocho puntos, por poner un ejemplo.

"Els Doctors" ya fueron líderes el año pasado de forma provisional. Todo está, ahora mismo en el aire.

Clasificación Provisional del premio de Levante-EMV

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 17

Cádiz-Cura Femenía 13

Albacete-Marva 9

Cádiz-Denia 8

Duque de Gaeta 8

Na Jordana 8

Nador-Miraculosa 8

S. Vicente-Marva 8

San Marcelino 8

Sueca-L. Azorín 8

Reino de Valencia-Duque de Calabria 7

Convento Jerusalén-M. Marzal 6

Felipe Bellver-M. Rafols 6

Marqués de Montortal-J. Esteve 6

S. José de la Montaña-Teruel 6

S. Vicente-P. Azzati 6

Baja-M. Morella 5

Cuba-P. Rico 5

Dr. Serrano-C. Cervera 5

Justo Vilar-M. Cabanyal 5

Náquera-Lauri Volpi 5

Ramón de Rocafull 5

Alberique-H. Romeu 4

Blas Gámez 4

Burjassot-J. Ballester 4

Castellón-Segorbe 4

Cervantes-P. Jofre 4

Creu i Mislata 4

Ctra. Escrivá 4

Dr. Alvaro Lopez-S. Juan de Dios 4

Dr. Berenguer Ferrer 4

Dr. Collado 4

Maestro Aguilar-Matías Perelló 4

Matías Perelló-L. Santángel 4

Plaza de la Cruz-Los Ángeles 4

Quart-Palomar 4

Ramiro de Maeztu-H. Furió 4

Ripalda-Beneficencia 4

Santa Cruz 4

Sta. Genoveva Torres 4

Vidal de Canelles-Sanchez Coello 4

Alcácer-Yàtova 3

Archiduque Carlos-Musico Gomis 3

Barrio Quint-Pizarro 3

Cra. Malilla-Ingeniero J. Banlloch 3

Leones-Poeta Mas y Ros 3

Maestro Gozalbo-Conde Altea 3

Malvarrosa 3

Pilar 3

Reino de Valencia-S. Valero 3

Rio Tajo-Cavite 3

Sta. María Micaela 3

Venezuela-A. Sales 3

Almirante Cadarso-C. Altea 2

Alta-Sto Tomás 2

Angel 2

Arquitecto Alfaro-F. Cubells 2

Av. Oeste 2

Barraca-Espadán 2

Barrio de S. Jose 2

Barrio S. Isidro 2

Benicadell-S. Roque 2

Blanquerías 2

Blocs-Platja 2

Bolsería-Tros Alt 2

Cádiz-L. Azorín 2

Calvo Acacio 2

Cami Nou de Picanya-Nicolau Primitiu 2

Camino de Moncada-P. Jacomart 2

Ciudad del Artista Fallero 2

Conde Salvatierra-C. Amorós 2

Corretgería-Banys dels Pavesos 2

Costa y Borrás-A. Aragón 2

Cuba-L. Azorín 2

Doctor Gómez Ferrer 2

Dr. García Brustenga 2

Dr. Manuel Candela-B. Tortosa 2

Espartero-M. Plasencia 2

Espartero-R. Y Cajal 2

Exposición 2

Fco. Climent-Uruguay 2

Federico Mistral-Murta 2

Fuencaliente-Lebón 2

García Lorca-Oltá 2

Gayano Lluch 2

General Pando 2

Grabador Jordán-E. Pastor 2

Hierros-Juan Bta. Perales 2

Ingeniero José Sirera 2

Ingeniero Manuel Soto 2

Jacinto Benavente-Reina Dª GErmana 2

Jacinto Labaila-M. Simó 2

Jesús-S. Francisco de Borja 2

Joaquín Costa-C. Altea 2

Joaquín Navarro-Carrícola 2

José Benlliure-Vicente Guillot 2

Juan de Aguiló-G. Aguilar 2

L’Alcota-Sagunt 2

La Cruz-Los Angeles 2

Luis Oliag-Mariola 2

Luz Casanova-P. Espasa 2

Marqués de Solferit 2

Mercado Central 2

Mercado de Castilla 2

Merced 2

Mestre Arambul Sanz 2

Ministro Luis Mayans 2

Monestir de Poblet-A. Albiñana 2

Montortal-Torrefiel 2

Morería 2

Mossen Josep Cuenca 2

Negrito 2

Obispo J. Pérez 2

Padre Doménez-Pío XII 2

Padre Santonja-C. Benlloch 2

Pedro Cabanes-Juan XXIII 2

Pérez Galdós-Calixto III 2

Periodista Gil Sumbiela-Azucena 2

Pianista Mtnez. Carrasco 2

Pintor Domingo-G. Castro 2

Pintor S. Abril-Pedro III 2

Pintor S. Abril-Peris y Valero 2

Pío IX-Fontanars 2

Pizarro-Cirilo Amorós 2

Poble-St. Roc 2

Primado Reig-S. Vicente de Paul 2

Quart-Turia 2

Reina-Paz 2

Ribera-Convento Sta. Clara 2

Ripalda-Sogueros 2

Rubén Darío-Fray Luis Colomer 2

S. Ignacio de Loyola 2

Sagunto-San Guillem 2

Sainetero Arniches-A. Ribes 2

Sant Bult 2

Santiago Rusiñol 2

Senda Senent-Alameda 2

Séneca-Yecla 2

Sequiota 2

Serranos-Plaza Fueros 2

Tomasos-Carlos Cervera 2

Vall d’Albaida-Canal Navarrés 2

Vicente Castell Maiques 2

Virgen de la Fuensanta 2

Xiva-Francisco de Llano 2

Yecla-C. Benlloch 2

Archiduque Carlos-Xiva 1

Cra. S. Luis-Dr. Waksman 1

Fray J. Rodríguez 1

General Llorens 1

Marqués de Caro 1

Oliverta-Cerdá y Rico 1

Plata-La Senyera 1

Portal de Valldigna 1

Reino de València-Císcar 1

Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno 1

Rojas Clemente 1

S. Pedro-V. Vallivana 1