El ministro Puente contesta a Catalá en vídeo: "Renfe no hubiera restringido la llegada de trenes, solo se hizo por los informes técnicos"
El ministro Óscar Puente responde a la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre la crisis de los trenes, aclarando que la restricción de Cercanías fue una solicitud municipal basada en informes de seguridad y que Renfe "se vio obligado a hacerlo"
La escalada en el enfrentamiento por la crisis de los trenes de la mascletà sigue in crescendo cuando el ministro de Infraestructuras y Transportes, Óscar Puente, ha contestado en vídeo a la alcaldesa, María José Catalá, para reprocharle de nuevo su "deslealtad" y explicar que la decisión de restringir la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte durante las horas del disparo pirotécnico, parte del Ayuntamiento de València y que es más, "era una solicitud que se lleva haciendo tres años" y a la que Renfe se había negado anteriormente "y que no hubieran tomado nunca.
Esta ocasión fue diferente porque la petición consistorial vebía acompañada de "informes técnicos de policía y bomberos" por lo que consideraron que ya era una cuestión de seguridad. "Se negó porque consideramos que los temas de movilidad son competencia estricta del ayuntamiento", pero este año y frente al susto del 15 de marzo de 2025 cuando las personas atrapadas frente a la Estación del Norte realizaron varias llamadas al 112 por la avalancha de gente acumulada.
Puente hace referencia también a que se comuicó la imposibilidad de poner autobuses lanzadera para movilizar a los viajeros de las líneas C1 y C2 desde la estación de Albal porque serían necesarios hasta 160 autocares que además debían entrar en la ciudad en un estado excepcional de movilidad. El ministro también explica que se pidió refuerzo de líneas de la EMT para llevar a los pasajeros desde las estaciones alternativas, pero que le fue denegado por el propio ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València