Movistar confía nuevamente en la la comisión Telefónica y amplía su cobertura móvil en Fallas

En una ciudad que durante marzo vive conectada a la pólvora, la emoción y la tradición, Movistar vuelve a reafirmar su compromiso con las Fallas renovando el patrocinio de la Falla Ribera-Convento Santa Clara, una comisión con una estrecha relación histórica con la compañía desde su fundación en 1973 por trabajadores de Telefónica, y cuya denominación mantiene como parte de la misma.

La compañía lo ha anunciado en la Movistar Experience Store de la calle Ribera. En el acto han participado Chema Casas, director general de Telefónica en Territorio Este; Jorge Gracia y Lía Pons, presidente y Fallera Mayor respectivamente de la comisión fallera, además de otros representantes.

La presencia de Movistar en las Fallas se enmarca este año en su plataforma ‘Es por todos’, una idea que pone a las personas en el centro y destaca cómo la tecnología facilita que vivan y compartan los momentos que realmente importan.

Chema Casas, director general de Telefónica en el Territorio Este, ha destacado: “En Telefónica tenemos claro que las historias siempre tratan de las personas. Por eso nuestra campaña ‘Movistar es por todos’ refleja que nuestra tecnología y nuestra red están al servicio de quienes viven y comparten momentos únicos como las Fallas. Nuestro objetivo es que valencianos, valencianas y visitantes puedan disfrutar de la fiesta conectados a lo que realmente importa: sus emociones, sus recuerdos y sus historias compartidas”.

Miguel Santaeulalia Serrán, artista fallero de la comisión, ha querido homenajear a su padre, Miguel Santaeulalia Núñez, dedicándole el ninot 2026. “Este ninot es un homenaje muy personal a mi padre y, al mismo tiempo, a todos los artistas falleros que han dedicado su vida a este oficio. He querido representarlo trabajando, como siempre lo recuerdo: en el taller, dando forma a las ideas. Las Fallas son arte, tradición y muchas horas de trabajo silencioso que merecen ser reconocidas”, ha comentado. La imagen del ninot preside la tienda que hay junto al antiguo edificio de Correos en la demarcación de la comisión

Refuerzo a la cobertura móvil durante las Fallas de Valencia

Este año la compañía ha reforzado la infraestructura red para garantizar la conectividad durante los principales actos festivos. Desde el 1 de marzo se ha instalado una unidad móvil en la plaza del Ayuntamiento para dar soporte a la alta concentración de público que asiste a las mascletaes, mientras que, en la zona de fuegos artificiales, en el cauce del Turia junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se desplegarán dos unidades móviles adicionales que se suman a la red habitual de la zona.