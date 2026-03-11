Ofensiva contra las guerras de petardos en Russafa: "hay que compatibilizar tradición y seguridad"

El Ayuntamiento de València, en colaboración con la plataforma Convivir Russafa y las distintas entidades que configuran el tejido asociativo del barrio, ha puesto en marcha la campaña titulada 'No explotes las Fallas. Aquí no', una iniciativa de concienciación, dirigida a visitantes y vecindario con el objetivo de promover un uso responsable del material pirotécnico y prevenir conductas incívicas en la vía pública, especialmente durante las fiestas. El año pasado, las guerras de petardos se sucedieron en Russafa para descontento de los vecinos y protestas de los comerciantes.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de la Junta Municipal de Distrito de Russafa y concejala de Turismo, Innovación e inversiones, Paula Llobet, quien ha presentado esta iniciativa, acompañada por representantes de asociaciones vecinales, comisiones falleras, y entidades comerciales y del ámbito del consumo del distrito, en una convocatoria que se ha celebrado en la confluencia de las calles de Sueca y de Puerto Rico.

Tradición y seguridad

Paula Llobet ha explicado que el objetivo de la campaña es "compatibilizar la tradición pirotécnica de las Fallas con la seguridad y la convivencia en los barrios". A su juicio, "las Fallas son pólvora y tradición pero también armonía, respeto y seguridad; y la pirotecnia, que forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, ha de ser utilizada con responsabilidad y respeto hacia las demás personas".

En palabras de Llobet, con esta iniciativa el consistorio quiere recordar que "disfrutar de las Fallas también implica cuidar el espacio público y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes". La acción se desarrollará especialmente en los cruces de la calle Sueca, uno de los puntos con mayor concentración de personas durante las fiestas, donde en años anteriores se han detectado "guerras de petardos" e incluso la creación de "cohetódromos" improvisados.

La finalidad de la campaña es reforzar la prevención y visibilizar los riesgos asociados al uso incontrolado de petardos en espacios con gran afluencia de público, "apelando a la responsabilidad individual y colectiva".

Dispositivos de seguridad

La iniciativa complementará el trabajo de los diferentes dispositivos de seguridad previstos para los días de Fallas mediante acciones de sensibilización y presencia informativa en la calle. Hay que tener en cuenta que Russafa es uno de los barrios con mayor actividad fallera de la ciudad, y durante la semana grande recibe a miles de visitantes, que recorren las calles y cruces para acceder a algunas de las fallas de sección especial (Cuba-Literato Azorín o Sueca-Literato Azorín, entre otras), así como a las calles con iluminación festiva premiada.

Por ello, la campaña también prestará especial atención a otras zonas de concentración de público, como las inmediaciones del Parque de Manuel Granero. Para trasladar el mensaje de forma cercana, la iniciativa contará con distintos soportes informativos distribuidos por el barrio, como carteles en farolas, material informativo en comercios y establecimientos hosteleros, así como contenidos audiovisuales y físicos en espacios y casales falleros.

Además, el mensaje se difundirá a través de los mupis (muebles urbano para presentación de información o de publicidad) y en el transporte público, con presencia en los autobuses de EMT València con parada o paso cercano por las calles de Russafa.

Informadores en las calles

Durante la semana fallera, la plataforma contará también con la labor de informadores a pie de calle, que trasladarán de forma directa los mensajes de prevención y repartirán chapas con el eslogan de la campaña, con el objetivo de recordar de manera sencilla y cercana la importancia de un uso responsable de los petardos.

También observarán cómo se utilizan los petardos y cuál es su impacto en el entorno, tanto en el espacio público como en las actividades de comercios, vecindario y visitantes. Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas acciones son complementarias al trabajo de control y actuación de los cuerpos policiales frente al uso indebido de material pirotécnico.

Urinarios y contenedores

Junto al componente de seguridad, la campaña también pretende contribuir a mejorar la limpieza y fomentar el civismo durante las Fallas. Para ello, el Ayuntamiento y la Junta Municipal de Distrito han diseñado una señalética especial --en castellano, valenciano e inglés-- que se colocará en distintos puntos de las calles y farolas, y donde se indicará la ubicación de los urinarios públicos provisionales instalados durante las fiestas, así como la nueva localización de contenedores y puntos de recogida de residuos.

"El Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con unas Fallas seguras, cívicas y respetuosas con la convivencia en los barrios", ha subrayado la concejala Paula Llobet, al tiempo que apuntado que "a través de esta iniciativa, el consistorio busca implicar tanto a vecinos y vecinas, como a visitantes en el uso responsable de la pirotecnia y en el cuidado del espacio público, con el objetivo de que la celebración de las fiestas se desarrolle en un ambiente festivo, seguro y compatible con la vida cotidiana del barrio de Russafa".

Asimismo, desde Convivir Russafa remarcan, en un comunicado, que estas acciones son complementarias y de refuerzo al trabajo de control y dispositivo de actuación de los cuerpos policiales sobre el uso indebido de material pirotécnico por parte de la ciudadanía. No obstante, el colectivo asegura que mantendrá contacto directo con la Policía Local y Nacional para trasladar cualquier incidencia grave, apuntan.