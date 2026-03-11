Mascletà del 11 de marzo
Pirotecnia Tomás brilla en València con un disparo excelente en una plaza a rebosar: la mascletà de Fallas triunfa a pleno sol
En apenas 24 horas, la Plaza del Ayuntamiento ha pasado de la suspensión de parte del disparo por lluvia a un calor sofocante
¡Qué contraste más poderoso en apenas 24 horas entre la mascletà del martes y la mascletà de hoy miércoles 11! Si el día 10 había que interrumpir abruptamente el disparo, por quedarse una parte de la pólvora mojada, en esta ocasión tenía que estar sí o sí completamente seca porque la temperatura en la plaza del Ayuntamiento de València y en toda la ciudad era sofocante. El sol ha llegado aparentemente ya para quedarse en las Fallas 2026, salvo cambio abrupto en la meteorología.
Lo estaba esperando el pueblo y acudió masivamente a contemplar la mascletà y de paso a convertirse en candidato a una lipotimia.
La Casa Real, en València
La jornada ha estado marcada por la presencia de la infanta Elena de Borbón en la mascletà de hoy y el consiguiente alboroto que se montó desde las 12:30 horas. Estuvo con la comitiva oficial visitó el interior de la mascletà y luego ya se refugió en la Casa de la Vila.
El año pasado la infanta Elena ya estuvo también en una mascletà de las Fallas de València, pero lo siguió de forma completamente discreta y sin dejarse ver en ningún momento.
El día 11 es cita siempre obligada de pirotecnia Tomás. Siempre disparan el 11 y siempre lo harán.
Parecido a lo de Penyarroja del día 1. Los de Benicarlò son buenos, muy buenos y se esperaba su participación con vivo interés.
Mascletà del miércoles 11 de marzo: así ha sido
