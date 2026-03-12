Compromís fuerza una junta de portavoces urgente en València para garantizar los trenes a la mascletà

Compromís per València ha solicitado la convocatoria urgente de una junta de portavoces en el ayuntamiento para forzar al gobierno municipal a estudiar la propuesta presentada por la formación valencianista para compatibilizar la seguridad durante las mascletàs con el mantenimiento del servicio de Cercanías en la Estación del Norte.

La iniciativa llega después de que Compromís propusiera reservar y perimetrar el espacio de las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva durante el horario de la mascletà para ordenar los flujos de público y evitar las aglomeraciones que han servido de justificación para alterar el servicio ferroviario durante la semana fallera.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha defendido que la propuesta presentada por la formación valencianista sitúa claramente la responsabilidad de la solución en las administraciones que tienen competencias para aplicarla. «La propuesta de Compromís sitúa la responsabilidad y la posibilidad de ejercer la solución en quien la tiene. Nosotros tenemos la capacidad de forzar la junta de portavoces porque somos el segundo partido de la ciudad; ahora esperamos que el PP y el PSOE se dejen de disputas porque la solución debe ser urgente».

Propuesta de Compromís / Levante-EMV

Papi Robles ha señalado que el gobierno municipal tiene capacidad para gestionar la afluencia de público en el entorno de la estación: «Por un lado, el gobierno de Catalá, porque gestionar el volumen de público en el exterior de la estación es ya única y exclusivamente su competencia, y la Policía Local es perfectamente capaz de hacerlo como demuestra en otros eventos».

Al mismo tiempo, la portavoz valencianista ha subrayado que Adif también debe asumir su parte de responsabilidad para garantizar las condiciones de seguridad. «Por otro lado, Adif debe mantener libre de público y de obstáculos —como las churrerías que instala en su espacio— la zona interior de la estación entre la fachada y la valla perimetral exterior para que allí puedan instalarse y maniobrar sin problemas los servicios de emergencia. Algo que, además, puede hacer con el apoyo de la Policía Nacional».

Papi Robles, portavoz de Compromís per València / Levante-EMV

Para Compromís, el conflicto generado en torno al servicio de Cercanías es consecuencia de la falta de coordinación entre administraciones y de un debate que se ha convertido en una disputa política entre partidos. En este sentido, Robles ha apelado directamente a la delegada del Gobierno y a la alcaldesa de València para que busquen una solución inmediata. «Confiamos en que tanto Pilar Bernabé —en ausencia de Óscar Puente, que parece que solo se dedica a tuitear— como María José Catalá abandonen el conflicto estéril o simplemente electoralista y se sienten a coordinar la actuación que proponemos o una similar, para que tanto las mascletàs como el servicio de Cercanías puedan funcionar con normalidad. Esta ciudad lo necesita».

La portavoz del primer partido de la oposición ha advertido que lo que no es aceptable es trasladar el problema a otros municipios del área metropolitana. «Lo que no pueden hacer PP y PSOE es generar un problema en València y trasladarlo a otros municipios, provocando molestias innecesarias a decenas de miles de personas que utilizan cada día el servicio de Cercanías», considera Robles.