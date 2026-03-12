Convento Jerusalén exhibe "Redimonis" con la subida de sus remates
David Sánchez Llongo fue el primer artista en izar los remates, anticipando la incorporación de más elementos al proyecto
Convento Jerusalen, la falla ganadora en el concurso del pasado año, ya exhibe casi al completo el impacto visual. Es decir, los elementos principales que conforman el remate-escena de "Redimonis", el proyecto con el que buscan la repetición de primer premio y que tendrán que confrontar a alternativas como l'Antiga de Campanar, Na Jordana, Plaza del PIlar y Exposición, que iniciaron la "plantà" con el objetivo de estar en la pelea por el podio.
David Sánchez Llongo ha sido el primer artista este año en izar remates y la rápida subida del fauno, unida a la propia visión de maqueta y remate, hacía prever que serían muchos más los elementos que contendría el proyecto. De hecho, el fauno queda ahora como una parte solo del cuadro frontal de la trama.
Ahora falta incorporar los elementos de "segundo nivel"; después las escenas y la ornamentación, labor que el taller tendrá que alternar con la "plantà" de la falla de Maestro Gozalbo-Conde Altea, la otra que planta en la alta competición de València.
