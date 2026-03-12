Fallas 2026
El día clave para la plantà en València: la gran explosión fallera
La jornada del 11 de marzo ha sido la de la gran explosión fallera. El día en las que, aquellas de Especial que no se habían izado, lo hicieron y donde empezaron a aparecer fallas por todas partes y esquinas. Si hubiera que pensar en una "plantà" real, habría que ir olvidándose ya de aquella mágica noche del 15 al 16, o del 16 al 17, cuando se plantaban tres días. Ahora hay que irse un semana atrás.
Primera A
La Primera A también se enderezó y con las de la máxima categoría empieza se empiezan a vislumbrar las cosas. Ojo, que no está todo finalizado: los montajes son tan brutales que ahora queda infinidad de cuerpos menores, adornos y aluvión para completar lo que es la falla de Especial contemporánea. Con ese particular milagro que supone acudir por la mañana a ver los plásticos -que empiezan a ser un recuerdo- y regresar para ver todo levantado.
El culto al plástico, efectivamente está en extinción. Aún quedan esos bloques que se miran con la esperanza de distinguir una carita, una expresión. Pero ahora, la atención de los impenitentes ya mira hacia arriba.
Quedaban Sueca-Literato Azorín y Duque de Calabria por empezar a esbozar sus armas artísticas. Puede parecer raro, porque en día 11 aún se dispone de cuatro días completos, pero no, los artistas saben cuales son sus tiempos. No hay que olvidar, por ejemplo, que los equipos tienen que desplazarse tambien a poblaciones, que allí, además, el dinero cunde más.
Los artistas de Exposición, renuncian
La Sección Especial de las Fallas de València vuelve a protagonizar una situación que lleva a la reflexión. Salva Banyuls y Néstor Ruiz han llegado a un acuerdo con con la falla Exposición para darse un tiempo y no plantar en la máxima categoría el próximo año. Aunque este año son la tercera contratación más importante de la sección, ambos artistas optan por dar un paso atrás, un síndrome ya visto en otros casos: plantar en exceso y hacer de la máxima categoría un escenario que se evita para no verse desbordados por la presión y la no correlación entre lo que se paga, aún siendo mucho, y lo que se planta.
