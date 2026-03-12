Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado de fichajes Fallas 2027 | Trafalgar renueva a Vicente Herrando

Artista y comisión unen su destino por octava vez tras los más que buenos resultados obtenidos en los ejercicios previos

La renovación se ha escenificado a pie de falla

La renovación se ha escenificado a pie de falla / Falla Trafalgar

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El mercado de fichajes para las Fallas 2027 está en proceso de goteo. Ahora mismo, con la falta de oferta en los grandes niveles, y tras quedar dos plazas en la Sección Especial, además como grandes oportunidades (la Plaza del Pilar y Exposición-Micer Mascó), el tablero está muy movido y las comisiones se ven obligadas a tomar posiciones dentro del particular tablero de ajedrez.

Así, una comisión que acaba de anunciar la renovación del taller es la de Islas Canarias-Trafalgar. Vicente Herrando continuará una vez más en esta demarcación.

Es una forma de afianzar la posición, puesto que es un taller muy bien considerado. De hecho, tras la incorporación definitiva del hijo del artista, Vicente Herrando II -artísticamente, Vicente Olmos-, están obteniendo aún mejores resultados.

Será, pues, la octava falla que plante en Trafalgar, en la que es una de las relaciones más perdurables en la Primera A. El mejor resultado ha sido el sexto premio, conseguido hasta en tres ocasiones en los seis ejercicios ya plantados y quemados, lugar superior siempre al que le correspondería por dotación económica.

Plantà de las Fallas de València el 11 de marzo

Plantà de las Fallas de València el 11 de marzo

Ver galería

Espartero-Ramón y Cajal, de Vicente Martínez Aparici /

"Talento, dedicación y cariño"

En un comunicado, la comisión lo ha dejado claro: "Su talento, dedicación y cariño por nuestra falla seguirán siendo parte fundamental de este proyecto que tanto nos ilusiona. Con Vicente Herrando continuaremos trabajando para que nuestra Falla vuelva a emocionar, sorprender y hacer disfrutar a todo el barrio durante las próximas fiestas.Gracias por seguir confiando en nuestra comisión".

Esta renovación se une, de momento, a las de Mercado Central con Palacio y Serra y Ribera-Convento Santa Clara con Miguel Santaeulalia.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

