En Directo
Las Fallas de València 2026, en directo: La falla municipal coge forma (y altura) con el montaje de las últimas piezas
Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera
Las Fallas de València 2026 cogen carrerilla. Faltan aún unos días para que la fiesta empiece oficialmente, pero las ganas y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad.
Última hora de las Fallas de València 2026
Miguel Angel Montesinos
Así va el montaje de la falla municipal en la plaza del Ayuntamiento
Moisés Domínguez
La Ofrenda de las Fallas de València 2026 estrena decoración para el recorrido
El entorno monumental de la Plaza de la Virgen incorpora decoración en forma de gallardetes de cara a la Ofrenda de las Fallas 2026
Sara García
El corazón de las Fallas se levanta: avanza el montaje de la falla municipal de València
El montaje de la falla muncipal sigue su curso en una soleada jornada que invita a la ciudadanía a salir a la calle. El remate final del monumento coronará sus 27 metros de altura con un espectáculo de luces, sonido y pirotecnia diseñado en exclusiva para la ocasión a las 21 horas.
Ofensiva contra las guerras de petardos en Russafa: "hay que compatibilizar tradición y seguridad"
El Ayuntamiento de València, en colaboración con la plataforma Convivir Russafa y las distintas entidades que configuran el tejido asociativo del barrio, ha puesto en marcha la campaña titulada 'No explotes las Fallas. Aquí no', una iniciativa de concienciación, dirigida a visitantes y vecindario con el objetivo de promover un uso responsable del material pirotécnico y prevenir conductas incívicas en la vía pública, especialmente durante las fiestas. El año pasado, las guerras de petardos se sucedieron en Russafa para descontento de los vecinos y protestas de los comerciantes.
Convento Jerusalén exhibe "Redimonis" con la subida de sus remates
Convento Jerusalen, la falla ganadora en el concurso del pasado año, ya exhibe casi al completo el impacto visual. Es decir, los elementos principales que conforman el remate-escena de "Redimonis", el proyecto con el que buscan la repetición de primer premio y que tendrán que confrontar a alternativas como l'Antiga de Campanar, Na Jordana, Plaza del PIlar y Exposición, que iniciaron la "plantà" con el objetivo de estar en la pelea por el podio.
Moisés Domínguez
Fuga de talento en Especial
Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027.
Salva Banyuls y Néstor Ruiz se hacen a un lado por la presión de la alta competición y deja abierta una de las comisiones más competitivas de la categoría, que se suma a la del Pilar, evidenciando la particular fuga de talentos que sufre la categoría en los últimos años.
Sara García
La "marea fallera" de las comarcas llega a la Diputación
La Diputación de Valencia se convierte este jueves 12 de marzo en el gran casal fallero comarcal. A partir de las 9 horas han llegado al Palacio de Manises una "marea fallera" de comisiones de las diferentes comarcas de Valencia, entre las que se espera que pasen a lo largo de la mañana un total de 400 comisiones y 2.000 falleros y falleras de toda la provincia, para compartir una matinal fallera con la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, y su Corte de Honor junto con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en la tradicional Recepción de la Diputación a las Juntas Locales Falleras.
La cabeza del Chaplin de la falla municipal se colocará el 12 con un piromusical y un alegato a la paz
El remate de la falla municipal, coronará sus 27 metros de altura con un espectáculo de luces, sonido y pirotecnia diseñado en exclusiva para la ocasión. Será el jueves, 12 de marzo, a las 21 horas en la plaza de del Ayuntamiento. El consistorio lo califica como "una oportunidad única" de "asistir al último levantamiento de grúa de la falla municipal, un espectáculo sin ensayo previo, puesto que se trata del montaje de la cabeza de Charles Chaplin a manos de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer con su equipo de operarios.
El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizadas las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana, que en la jornada de este miércoles han dejado acumulados de hasta 138,8 litros por metro cuadrado en el municipio alicantino de Pego.
València encara las Fallas con la mirada puesta en el cielo por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), especialmente por ese posible cambio de tiempo entre el próximo sábado y el domingo, que podría afectar a actos al aire libre y obligar a seguir muy de cerca las próximas actualizaciones meteorológicas.
Estas son «10 cosas que tienes que saber sobre las Fallas»: Hoy, la historia del ninot indultat y la exposición
No hay mejor forma para descubrir una tradición que vivirla. Con esta premisa, Levante-EMV estrena su nueva serie de vídeos: «10 cosas que tienes que saber sobre las Fallas», un recorrido divulgativo que cada día hasta llegar al 19 de marzo -fecha de culminación de las fiestas josefinas- desvelará las claves para comprender y sentir como corresponde la que no cabe duda que es la celebración más importante para los valencianos y valencianas.
Esta propuesta audiovisual, que se difundirá vía redes sociales, acercará a los seguidores del periódico diversos aspectos característicos de las Fallas que van desde su historia hasta símbolos que forman parte del ADN de cualquier fallero. Un contenido pensado tanto para quienes viven la tradición desde dentro como para quienes buscan comprender mejor una fiesta que se siente -más que se explica- en cada rincón de la ciudad.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València