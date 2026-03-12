Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàFuturas tiendas MercadonaExpresidente TelefónicaArtistas ExposiciónInmobiliaria OntinyentCosta SaguntDesguace RiberaArena costa
instagramlinkedin

En Directo

Las Fallas de València 2026, en directo: La falla municipal coge forma (y altura) con el montaje de las últimas piezas

Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera

Montaje de la falla Municipal en la plaza del Ayuntamiento

Montaje de la falla Municipal en la plaza del Ayuntamiento

Miguel Angel Montesinos

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas de València 2026 cogen carrerilla. Faltan aún unos días para que la fiesta empiece oficialmente, pero las ganas y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad.

En Levante-EMV te contamos todas las noticias y la última hora de las Fallas 2026 en València; también puedes seguirnos en redes sociales y en Instagram.

Última hora de las Fallas de València 2026

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents