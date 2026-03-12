La Guardia Civil se incauta de 316 kilos de explosivos en cuatro tiendas pirotécnicas de Valencia

La Guardia Civil, en el marco de su competencia sobre las armas y explosivos, ha inspeccionado cuatro locales de la provincia de Valencia que presentaban deficiencias legales en lo que respecta al almacenamiento y comercialización de materias reguladas (relacionadas con productos pirotécnicos).

Se pudo comprobar que dos de los establecimientos carecían de la autorización para la venta del material pirotécnico. Otros excedía la cantidad de material autorizado. Uno almacenaba los artículos pirotécnicos en el interior de vehículos, no reuniendo los requisitos para estar autorizado.

Resultado de la intervención

En total se han aprehendido 316 kilogramos de contenido neto explosito (NEC), es decir, la parte del producto pirotécnico que está regulado. Se han propuesto 5 denuncias en estos establecimientos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Intervención de Armas de la Comandancia de Valencia.