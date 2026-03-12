Y el martillo de Thor volvió a romper la plaza

Pues tras el disparo de Alpujarreña en la mascletà del jueves 12 de marzo en València, lamentablemente para unos y felizmente para otros, la fiesta fallera, esa de tantos inicios, ya tiene una primera cuenta atrás: quedan siete disparos en la plaza. Siete días para que, al finalizar el del 19, se esté anunciando el fin de la fiesta, tanto tiempo esperada o tanto tiempo temida.

Cuando llegue esa mascletà, lo hará a los sones de "Un beso y una flor" de Nino Bravo, himno no oficial del último disparo. Pero siete días antes, este jueves, quien acudió fue su familia a formar parte del palco oficial. Con una mezcla heterogénea, que iba desde Mélani a Marta Lozano, pasando por Víctor Claver, Miguel Tellado, Rosita Amores, José de Luna o los más esperados, la plantilla del Valencia CF. Este año pueden venir sin remordimiento alguno porque el equipo está en línea ascendente, si nos ponemos poco exigentes con lo que ha sido este club.

Miguel Angel Montesinos

¿Y del disparo? El nombre artístico era "Masclethor 5.0", anunciando lo que tenía que venir, esa auténtica marca de la casa, el Martillo de Thor, que les ha permitido colarse entre las citas mediáticas del escalafón.

Y el martillo sonó y bien fuerte. Tanto es así que si por el público fuera, sería una máscleta de todo martillo, es un elemento que siempre gusta por diferente. Finalmente, el remate también estuvo muy correctivo y la gente disfrutó a lo grande. Una mascletà bien ejecutada. Dio la sensación, ahora sí que sí, de que era un pleno disparo de semana de Fallas. Por el ambiente, por el calor y por todas las sensaciones que ya hay en la calle. Eso sí. Si el llenazo era en jueves, vale la pena no pensar en el fin de semana.

Directo desde la plaza del Ayuntamiento de València: así es la mascletà de Fallas de hoy 12 de marzo / David García Sebastiá

Quién más estaba en el balcón del ayuntamiento

Hasta cinco consellers estaban en la lista de invitados y cinco comisiones que llegan ya a su tramo final: San Miguel-Plaza de Vicente Iborra, Sant Bult, Salamanca-Conde Altea, Borrull-Socors y Exposición.

Y el viernes, más emociones fuertes: es el turno de Vulcano.