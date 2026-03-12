Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyTransporte mascletàFuturas tiendas MercadonaExpresidente TelefónicaArtistas ExposiciónInmobiliaria OntinyentCosta SaguntDesguace RiberaArena costa
instagramlinkedin

Fallas 2026

En directo, la mascletà de hoy jueves 12 de marzo en València: Pirotecnia Alpujarreña atronará la plaza con su conocido martillo de Thor con 242 kilos de pólvora

La cita con la pirotecnia es diaria en el mes de marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita de marzo, con un disparo diario desde la plaza del Ayuntamiento y Levante-EMV te lo ofrece en directo cada día.

La mascletà de hoy, jueves 12 de marzo, la disparará la Pirotecnia Alpujarreña con su conocidísimo martillo de Thor, que tirará 242 kilos de pólvora en 320 segundos en un espectáculo bautizado como "Masclethor 5.0". La Pirotecnia Alpujarreña es de Ugíjar (Granada) y una de las habituales en el ciclo de mascletaes de Fallas.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 12: Pirotecnia Alpujarreña / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

El balcón del Ayuntamiento de València será hoy, de nuevo, uno de los focos de interés antes, durante y después de la mascletà de este jueves 12 de marzo. Hoy acudirán allí como invitados el Valencia CF, la Asociación de Lesionados Medulares (Aspaym), la cantante Melani, Víctor Claver, Rosita Amores, la familia de Nino Bravo, el actor José de Luna (Josete), la corte de honor de la fallera mayor de València de 1976, Marta Lozano, representantes del Tribunal de las Aguas, la Asociación de Personas Sordas de València (AVAS), y el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro.

Búscate en la mascletà de las fallas de València de este 12 de marzo

Búscate en la mascletà de las fallas de València de este 12 de marzo

Ver galería

Búscate en la mascletà de las fallas de València de este 12 de marzo / Miguel Angel Montesinos

En el ámbito económico, hoy presencian la mascletà de València desde la casa consistorial el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; la presidenta de la CEV València, Eva Blasco; y el presidente de la CEV de Alicante, César Quintanilla. Por parte de las cámaras de comercio también estarán presentes el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; así como el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez Murcia.

La mascletà de Fallas en València: hoy jueves 12 de marzo dispara la Pirotecnia Alpujarreña, con su conocido martillo de Thor.

La mascletà de Fallas en València: hoy jueves 12 de marzo dispara la Pirotecnia Alpujarreña, con su conocido martillo de Thor. / Miguel Angel Montesinos

En cuanto al mundo de la política, en el balcón municipal estarán la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el secretario general del PP, Miguel Tellado; la consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis; la consellera de Cultura, María de Carmen Ortí; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Noticias relacionadas y más

El mundo fallero estará hoy representado por las comisiones falleras de la calle de Sant Miquel-Vicente Iborra; plaza del Sant Bult; Salamanca-Comte d’Altea; Borrull-Socors; y Exposició-Misser Mascó-Naturalista Arévalo Baca.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  5. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  6. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
  7. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
  8. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València

Fuga de talento en los artistas de las fallas de Especial

Fuga de talento en los artistas de las fallas de Especial

En directo, la mascletà de Fallas del 12 de marzo en València: Pirotecnia Alpujarreña atronará la plaza con su martillo de Thor

En directo, la mascletà de Fallas del 12 de marzo en València: Pirotecnia Alpujarreña atronará la plaza con su martillo de Thor

Compromís fuerza una junta de portavoces urgente en València para garantizar los trenes a la mascletà

Compromís fuerza una junta de portavoces urgente en València para garantizar los trenes a la mascletà

La crisis de los trenes de la mascletà sigue sin solución a 24 horas del fin de semana fuerte de Fallas

La crisis de los trenes de la mascletà sigue sin solución a 24 horas del fin de semana fuerte de Fallas

Pirotecnia Tomás brilla con un disparo excelente en una plaza a rebosar

Pirotecnia Tomás brilla con un disparo excelente en una plaza a rebosar

La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"

La infanta Elena descubre el secreto de la mascletà en València: "No se trata de tirar pólvora sin más, sino de llevar un ritmo"

La Mare de Déu ya reina en su plaza a cinco días del inicio de la ofrenda fallera en València

La Mare de Déu ya reina en su plaza a cinco días del inicio de la ofrenda fallera en València

Las Fallas de València 2026, en directo: La falla municipal coge forma (y altura) con el montaje de las últimas piezas

Las Fallas de València 2026, en directo: La falla municipal coge forma (y altura) con el montaje de las últimas piezas
Tracking Pixel Contents