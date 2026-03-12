En directo, la mascletà de hoy jueves 12 de marzo en València: Pirotecnia Alpujarreña atronará la plaza con su conocido martillo de Thor con 242 kilos de pólvora

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita de marzo, con un disparo diario desde la plaza del Ayuntamiento y Levante-EMV te lo ofrece en directo cada día.

La mascletà de hoy, jueves 12 de marzo, la disparará la Pirotecnia Alpujarreña con su conocidísimo martillo de Thor, que tirará 242 kilos de pólvora en 320 segundos en un espectáculo bautizado como "Masclethor 5.0". La Pirotecnia Alpujarreña es de Ugíjar (Granada) y una de las habituales en el ciclo de mascletaes de Fallas.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 12: Pirotecnia Alpujarreña / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

El balcón del Ayuntamiento de València será hoy, de nuevo, uno de los focos de interés antes, durante y después de la mascletà de este jueves 12 de marzo. Hoy acudirán allí como invitados el Valencia CF, la Asociación de Lesionados Medulares (Aspaym), la cantante Melani, Víctor Claver, Rosita Amores, la familia de Nino Bravo, el actor José de Luna (Josete), la corte de honor de la fallera mayor de València de 1976, Marta Lozano, representantes del Tribunal de las Aguas, la Asociación de Personas Sordas de València (AVAS), y el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro.

Búscate en la mascletà de las fallas de València de este 12 de marzo / Miguel Angel Montesinos

En el ámbito económico, hoy presencian la mascletà de València desde la casa consistorial el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; la presidenta de la CEV València, Eva Blasco; y el presidente de la CEV de Alicante, César Quintanilla. Por parte de las cámaras de comercio también estarán presentes el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; así como el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez Murcia.

La mascletà de Fallas en València: hoy jueves 12 de marzo dispara la Pirotecnia Alpujarreña, con su conocido martillo de Thor. / Miguel Angel Montesinos

En cuanto al mundo de la política, en el balcón municipal estarán la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el secretario general del PP, Miguel Tellado; la consellera de Justicia, Nuria Martínez Sanchis; la consellera de Cultura, María de Carmen Ortí; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

El mundo fallero estará hoy representado por las comisiones falleras de la calle de Sant Miquel-Vicente Iborra; plaza del Sant Bult; Salamanca-Comte d’Altea; Borrull-Socors; y Exposició-Misser Mascó-Naturalista Arévalo Baca.