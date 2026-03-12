¿Cual es la mejor comisión de falla de València? Nueva actualización del concurso de Levante-EMV y todo por decidir

El concurso Falla del Año de Levante-EMV se acerca a sus últimos días y queda todo en el aire para resolver qué dos comisiones se llevarán los codiciados estandartes que reconocen a auqellas fallas que, por su capacidad para participar y hacerlo con calidad en diferentes concursos, se hacen acreedores de estas distinciones.

Desde la primera clasificación provisional se han incorporado nuevos concursos, como los de "play back" y presentaciones o declamación. De momento, la comisión de "Els Doctors" se mantiene en primera posición, con muchas comisiones acechando por detrás.

Ahora mismo queda por computar, aparte de todo el concurso de fallas (ninots indultats, premios de falla y premios de ingenio), los de deportes y la Gala del Teatro. Ojo con este concurso, porque reparte muchos puntos: hay cinco categorías y comisiones muy especializadas. El año pasado, por ejemplo, San Marcelino fraguó su triunfo del año pasado en sus portentosas actuaciones en el escenario. Este año habrá que estar muy atento a ellos, a Fray J. Rodríguez, muy ganador este año, a los sempiternos campeones del concurso de Levante-EMV, Duque de Gaeta, o a Cádiz-Dènia. Els Doctors puntarán, porque tienen un "saragüell", pero habrá que ver si es suficiente para mantener la primera posición.

Luego llegarán los premios de Falla. Sirva un ejemplo: una falla que consiga el "ninot indultat grande", primer premio de falla y primero de ingenio sumaría trece puntos.

Mientras, quienes han subido enteros son Costa y Borrás-Agustina de Aragón y l'Antiga de Campanar, con sus excepcionales concursos de "play back", encaramándose, lo mismo que la Plaza de Segovia.

Clasificación provisional del premio Falla del Año de Levante-EMV

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 17

Cádiz-Cura Femenía 13

Monestir de Poblet-A. Albiñana 13

Duque de Gaeta 12

Cádiz-Denia 11

Costa y Borrás-A. Aragón 11

Plaza Segovia 11

Nador-Miraculosa 10

Pedro Cabanes-Juan XXIII 10

Albacete-Marva 9

Islas Canarias-Trafalgar 9

Na Jordana 8

S. Vicente-Marva 8

San Marcelino 8

Sueca-L. Azorín 8

Marqués de Montortal-J. Esteve 7

Reino de Valencia-Duque de Calabria 7

Convento Jerusalén-M. Marzal 6

Felipe Bellver-M. Rafols 6

Fray J. Rodríguez 6

Mercado Castilla 6

Padre Santonja-C. Benlloch 6

Reino de Valencia-Císcar 6

S. José de la Montaña-Teruel 6

S. Vicente-P. Azzati 6

Baja-M. Morella 5

Cuba-P. Rico 5

Dr. Serrano-C. Cervera 5

Justo Vilar-M. Cabanyal 5

Náquera-Lauri Volpi 5

Ramón de Rocafull 5

Alberique-H. Romeu 4

Aras de Alpuente 4

Blas Gámez 4

Burjassot-J. Ballester 4

Castellón-Segorbe 4

Cervantes-P. Jofre 4

Creu i Mislata 4

Ctra. Escrivá 4

Dr. Alvaro Lopez-S. Juan de Dios 4

Dr. Berenguer Ferrer 4

Dr. Collado 4

Maestro Aguilar-Matías Perell 4

Matías Perelló-L. Santángel 4

Periodista Gil Sumbiela-Azucena 4

Plaza de la Cruz-Los Ángeles 4

Quart-Palomar 4

Ramiro de Maeztu-H. Furió 4

Ripalda-Beneficencia 4

Santa Cruz 4

Senda Senent-Alameda 4

Sta. Genoveva Torres 4

Vidal de Canelles-Sanchez Coello 4

Alcácer-Yàtova 3

Archiduque Carlos-Musico Gomis 3

Barrio Quint-Pizarro 3

Blocs-Platja 3

Cra. Malilla-Ingeniero J. Banlloch 3

Industria-Santos Justo y Pastor 3

Leones-Poeta Mas y Ros 3

Maestro Gozalbo-Conde Altea 3

Malvarrosa 3

Obispo Amigó-Cuenca 3

Pilar 3

Reino de Valencia-S. Valero 3

Rio Tajo-Cavite 3

Sta. María Micaela 3

Venezuela-A. Sales 3

Almirante Cadarso-C. Altea 2

Alta-Sto Tomás 2

Angel 2

arbol 2

Arquitecto Alfaro-F. Cubells 2

Av. Oeste 2

Barraca-Espadán 2

Barrio de S. Jose 2

Barrio S. Isidro 2

Benicadell-S. Roque 2

Blanquerías 2

Bolsería-Tros Alt 2

Cádiz-L. Azorín 2

Calvo Acacio 2

Cami Nou de Picanya-Nicolau Primitiu 2

Camino de Moncada-P. Jacomart 2

Ciudad del Artista Fallero 2

Conde Salvatierra-C. Amorós 2

Corretgería-Banys dels Pavesos 2

Cuba-L. Azorín 2

Doctor Gómez Ferrer 2

Dr. García Brustenga 2

Dr. Manuel Candela-B. Tortosa 2

Espartero-M. Plasencia 2

Espartero-R. Y Cajal 2

Exposición 2

Fco. Climent-Uruguay 2

Federico Mistral-Murta 2

Fuencaliente-Lebón 2

García Lorca-Oltá 2

Gayano Lluch 2

General Pando 2

Grabador Jordán-E. Pastor 2

Hierros-Juan Bta. Perales 2

Ingeniero José Sirera 2

Ingeniero Manuel Soto 2

Jacinto Benavente-Reina Dª GErmana 2

Jacinto Labaila-M. Simó 2

Jesús-S. Francisco de Borja 2

Joaquín Costa-C. Altea 2

Joaquín Navarro-Carrícola 2

José Benlliure-Vicente Guillot 2

Juan de Aguiló-G. Aguilar 2

L’Alcota-Sagunt 2

La Cruz-Los Angeles 2

Lepanto-D. Juan de Austria 2

Luis Cano 2

Luis Oliag-Mariola 2

Luz Casanova-P. Espasa 2

Marqués de Solferit 2

Mercado Central 2

Mercado de Castilla 2

Merced 2

Mestre Arambul Sanz 2

Ministro Luis Mayans 2

Montortal-Torrefiel 2

Morería 2

Mossen Josep Cuenca 2

Negrito 2

Obispo J. Pérez 2

Padre Doménez-Pío XII 2

Pérez Galdós-Calixto III 2

Pianista Mtnez. Carrasco 2

Pintor Domingo-G. Castro 2

Pintor S. Abril-Pedro III 2

Pintor S. Abril-Peris y Valero 2

Pío IX-Fontanars 2

Pizarro-Cirilo Amorós 2

Poble-St. Roc 2

Primado Reig-S. Vicente de Paul 2

Quart-Turia 2

Reina-Paz 2

Ribera-Convento Sta. Clara 2

Ripalda-Sogueros 2

Rubén Darío-Fray Luis Colomer 2

S. Ignacio de Loyola 2

Sagunto-San Guillem 2

Sainetero Arniches-A. Ribes 2

Sant Bult 2

Santiago Rusiñol 2

Séneca-Yecla 2

Sequiota 2

Serranos-Plaza Fueros 2

Sierra Martés-M. Servet 2

Tomasos-Carlos Cervera 2

Vall d’Albaida-Canal Navarrés 2

Vicente Castell Maiques 2

Virgen de la Fuensanta 2

Xiva-Francisco de Llano 2

Yecla-C. Benlloch 2

Archiduque Carlos-Xiva 1

Císcar-Burriana 1

Cra. S. Luis-Dr. Waksman 1

En Plom-G. Castro 1

Felix Pizcueta-C. Amorós 1

General Llorens 1

Islas canarias-Dama de Elche 1

José Soto Micó 1

Marqués de Caro 1

Oliverta-Cerdá y Rico 1

Plata-La Senyera 1

Portal de Valldigna 1

Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno 1

Rojas Clemente 1

S. Pedro-V. Vallivana 1

Vicente Sancho Tello 1