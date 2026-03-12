Una normativa de seguridad obliga a aumentar la altura de la barandilla en el balcón de la "mascletà"

El balcón municipal del Ayuntamiento presenta una novedad que no pasa desapercibida desde hace unos días en la `mascletà: la primera línea ya no está separada del vacío solo por la balaustrada artística tradicional. Ahora, la comitiva oficial, como ocupantes de la zona presidencial, tiene por delante una estructura más alta, formada por un armazón de hierro y cubierta por una gran cortina de tela.

Se trata de una medida de seguridad, de momento de carácter provisional, reclamada por el servicio técnico municipal apelando a las normas del Código Técnico de Edificación. De acuerdo con el mismo, el balcón no reúne las condiciones de seguridad suficientes porque el mirador es de 80 centímetros de altura, algo que está por debajo de las medidas que se señala para la obra nueva para evitar peligros. La medida tiene que ser a 1,1 metros, por lo que se ha instalado este particular parabán, aplicando el efecto retroactivo, y que estará hasta el día 19.

Se está estudiando la alternativa permanente, que pasará, si no hay cambio inesperado, por un cristal, que establecerá esa distancia mínima. La orden supone actualizar una barandilla que, cuando fue construida, estaba dentro de sus parámetros arquitectónicos.

Desde abajo, a las infantiles se las ve relativamente / Fotofilmax

El problema lo tienen, en todo caso, algunas niñas de la corte infantil para visibilizarse no para el disparo, que lo pueden contemplar sin problemas, sino para los tiros de cámara que se hacen desde abajo, y que en algunos casos no permite más que asomar la cabeza. Es verdad que también los trajes de valenciana se resentían del roce con la piedra, pero ahora, al mojarse la tela embellecedora por las lluvias, ha habido otro tipo de incomodidad, que teóricamente acabarán con la instalación del cristal.

A lo largo de la historia no se ha producido ningún incidente con el balcón, en el sentido de que nadie se haya resbalado y haya caído al vacío, aunque es verdad que la sensación es que es una construcción relativamente baja.

Moisés Domínguez

El aforo ya se redujo

Esta es una de las reformas aplicadas al balcón. Hace unos años se redujo el aforo de invitados al disparo después de que una prueba de carga confirmara que no deben superarse las 200 personas, mientras que tiempo atrás se superaban las 350 sin demasiado esfuerzo.

Hay que recordar, sobre las alturas ante el vacío, que la escalera del aparcamiento del Mercado Central fue escenario de una tragedia en 2022, al fallecer un joven por una caída de tres metros desde el muro de acceso a las escaleras y que estaba a una altura accesible. La medida ha sido la de incorporar un muro de metacrilato, que impide sentarse en la barandilla.