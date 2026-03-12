La Ofrenda de las Fallas de València 2026 estrena decoración para el recorrido

El recorrido de la Ofrenda de las Fallas 2026 dispondrá de una decoración nueva en su zona más monumental para acompañar el cortejo que se celebrará los días 17 y 18 de marzo.

Tal y como ha sucedido en otras fiestas recientemente, como la Semana Santa Marinera, Corpus o Virgen de los Desamprados, habrá gallardetes en el recorrido con los que se pretende recordar o celebrar el décimo aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que llegará a finales de año.

El entorno decorado serán las plazas de la Reina y la Almoina y las calles Micalet y Barcella, que están ya vestidos con el escudo del Cap i Casal y pueden contemplarse junto con el "cadafal", que está montado completamente, y respetará el principal monumento patrimonial del último tramo del recorrido de la Ofrenda, la Catedral. Por eso, en sus proximidades se intalarán peanas autoportantes que soportan los tensores desde los que se colgarán los elementos ornamentales personalizados con el escudo del Ayuntamiento del Cap i Casal.

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha Ayuntamiento quiere poner en valor uno de los actos principales de la semana fallera que bate récords de participación cada año y refuerza los lazos de permanencia, arraigo y ‘germanor’ del pueblo valenciano”.

Cadafal restaurado

Santiago Ballester ha recordado que “el actual equipo de gobierno ya apostó por restaurar la Virgen en 2024, con la restauración de la imagen y del cadafal que firmaron Ceballos y Sanabria y el equipo de Santaeulalia”. “Esta intervención se completó en mayo con la exposición "Torna a brillar" que registró multitudinarios datos de afluencia en el Almudín que obligaron a prorrogarla hasta después del verano”, ha añadido el edil.

“Este año, en el que el Ayuntamiento también ha reforzado con iluminación los dos recorridos oficiales de la Ofrenda, los falleros y falleras descubrirán la novedad en las proximidades de la plaza de la Reina, ya que en este punto en el que confluyen los dos recorridos de la Ofrenda se estrenará la decoración que ha diseñado e instalado la empresa alicantina Decourba por encargo del concejal de Fallas”.