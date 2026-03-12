La Policía Nacional incorpora estas Fallas una tanqueta, sistemas antidrones y barricadas antiembestida

La Policía Nacional desplegará durante estas Fallas 2026 un dispositivo especial de seguridad con el objetivo de que las celebraciones transcurran dentro de la normalidad, con novedades como un vehículo VIPA 6x6 (tanqueta), una antena plegable y un nuevo sistema portátil para la detección e inhibición de drones.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asistido este jueves a la exhibición de algunas de las unidades de la Policía Nacional que forman parte del dispositivo de seguridad, junto a las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor. Han podido ver alguna de las unidades de Guías Caninos, Caballería, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Aérea (UAP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Bernabé ha recordado que un total de 6.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y de la Policía Local de València garantizarán la seguridad de las Fallas 2026 en la ciudad. "Un operativo para cumplir y cubrir todos los servicios que durante los días de Fallas, tanto desde las primeras mascletaes hasta el día 19 de marzo, especialmente en los operativos principales, como son los castillos de fuegos artificiales y los días más importantes con los dos días de Ofrenda", ha asegurado Bernabé.

La delegada ha explicado que, en el caso de la Policía Nacional, a los agentes que habitualmente desarrollan su trabajo en la capital del Túria se sumarán efectivos del dispositivo especial y unidades de intervención provenientes de otras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Barcelona y Zaragoza.

Asimismo, ha subrayado el papel que desarrollarán los policías de paisano "para evitar robos en los eventos de grandes aglomeraciones". "Un dispositivo de seguridad donde podamos garantizar que estas fiestas y estas Fallas puedan transcurrir con la seguridad que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan".

Novedades en el operativo

Según ha informado la Policía Nacional, como novedad este año los agentes de la Unidad de Intervención Policía dispondrán de un Vehículo de Interposición, Protección y Aproximación -VIPA 6x6- y las barricadas antiembestida, las cuales son elementos modulares, desmontables y portátiles, que una vez instaladas bloquean el movimiento de los vehículos.

Además, la Unidad de Intervención también ha incorporado dos vehículos 4x4 y la Unidad Aérea de la Policía estas Fallas cuentan con dos novedosos sistemas de detección e inhibición de drones; una antena plegable y portátil de altas capacidades para reforzar eventos de gran afluencia de personas que es capaz de detectar e inhibir drones y un nuevo modelo de sistema portátil de pequeñas dimensiones y gran potencia capaz de detectar drones en espacios más reducidos donde otros sistemas no pueden instalarse.

También se utilizará por primera vez una nueva escopeta de radiofrecuencia capaz de trabajar en siete frecuencias diferentes al mismo tiempo y neutralizar drones a más de un kilómetro de distancia.

Desde la Policía Nacional se recuerda a los ciudadanos que, ante grandes aglomeraciones de personas, no pierdan de vista los efectos personales a fin de evitar ser víctimas de posibles hurtos.

La exhibición ha contado con la presencia del jefe provincial de València, Carlos Holgado, entre otros mandos policiales.