La reaccion de Melani al escuchar su nuevo tema desde el balcón de las Fallas 2026

La cantante Melani formó parte de la nómina de invitadas al balcón municipal. La joven de l'Eliana se dio el gusto de escuchar su nuevo tema, Scorpion, por la megafonía municipal.

La joven cantante fue invitada a asomarse a la primera línea del balcón, aprovechando que, en ese momento, ni falleras mayores ni cortes de honor habían accedido todavía al palco. Sus gestos demostraban la sensación tan especial que era escuchar su tema ante una audiencia potencial de decenas de miles de personas. "Es que es flipante" aseguraba a sus acompañantes por escuchar la canción en semejante escenario,

Después escuchó el disparo desde la zona de privilegio antes de mostrar su felicidad por la experiencia.

Scorpion fue estrenada la medianoche del 5 al 6 de marzo y ha sido recibido con una muy buena aceptación.