La Mare de Déu ya reina en su plaza a cinco días del inicio de la ofrenda fallera en València

Cuando aún faltan cinco días para el inicio de la ofrenda, la Mare de Déu ya reina en la plaza que lleva su nombre. Cientos de personas se agolpan desde primera hora de la mañana para contemplar la imagen, que en este momento es solo un cadafal de madera sobre el que se montarán los más de 50.000 ramos de flores de las comisiones falleras. No importa que solo se vea la cabeza de la imagen o que todavía no haya adornos a su alrededor, comisiones falleras, charangas, turistas y muchos ciudadanos de València y de sus alrededores pisan ya la plaza para expresar su devoción a la virgen o simplemente formar parte de la fiesta. Los días 17 y 18 de marzo, días de la ofrenda propiamente dicha, se calcula que la cifra de participantes será de más de 100.000, pues el censo fallero de deste año se ha disparado hasta las 128.000 personas.

Así las cosas, después de la Plaza del Ayuntamiento, donde se dispara cada día la mascletà y se levanta la falla municipal, puede decirse que la plaza de la Virgen es el segundo núcleo central de las Fallas a una semana de su finalización y cuando aún no estamnos en los días grandes. "Venir a ver a la Virgen siempre está bien y este año tenemos más días, así que nos hemos venido y lo primero que hemos hecho es ver a la Mare de Déu", explicaban dos parejas de Burjassot a las que la imagen ya les parece una maravilla.

El tiempo, además, acompaña y tanto las terrazas del entorno como los puestos de venta ambulante están a pleno rendimiento, así como las atracciones ambulantes que recalan estos días en el Cap i Casal.

Recorrido de la ofrenda

El Ayuntamiento de València, por su parte, ya está marcando el recorrido de la ofrenda con una ornamentación especial dedicada al décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Esta ornamentación se materializará en las plazas de la Reina y l'Almoina y las calles Micalet y Barcella, que se vestirán con el escudo del Cap i Casal, y respetará el principal monumento patrimonial del último tramo del recorrido de la Ofrenda, la catedral. Por eso, en sus proximidades se intalarán peanas autoportantes que soportan los tensores desde los que se colgarán los elementos ornamentales personalizados con el escudo del Ayuntamiento de València.

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha informado de estos trabajos y ha explicado que "con esta apuesta decorativa, el Ayuntamiento quiere poner en valor uno de los actos principales de la semana fallera que bate récords de participación cada año y refuerza los lazos de permanencia, arraigo y ‘germanor’ del pueblo valenciano”.

Mejoras sucesivas

Santiago Ballester ha recordado que “el actual equipo de gobierno ya apostó por restaurar la Virgen en 2024, con la restauración de la imagen y del cadafal que firmaron Ceballos y Sanabria y el equipo de Santaeulalia”. “Esta intervención se completó en mayo con la exposición "Torna a brillar", que registró multitudinarios datos de afluencia en el Almudín que obligaron a prorrogarla hasta después del verano”, ha añadido el edil.

“Este año, en el que el Ayuntamiento también ha reforzado con iluminación los dos recorridos oficiales de la Ofrenda, los falleros y falleras descubrirán la novedad en las proximidades de la plaza de la Reina, ya que en este punto en el que confluyen los dos recorridos de la Ofrenda se estrenará la decoración que ha diseñado e instalado la empresa alicantina Decourba por encargo del concejal de Fallas”.

"Apostamos por la Ofrenda y lo seguiremos haciendo en los próximos años. Restauramos la imagen en 2024, el año pasado añadimos la esmeralda y las cuentas de perlas, y este año, en 2026, sumamos la ornamentación coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad”, ha resumido Ballester, quien, asimismo, ha anunciado otra sorpresa para el próximo año”.

Andamio en la calle Micalet

El único obstáculo en el recorrido de la ofrenda sigue siendo el gran andamio que se ha colocado en el edificio de la Generalitat de la calle Micalet, antiguo Palacio de Calatayud, algunas de cuyas piezas se han ido quitando en los últimos días. Se trata de una rehabilitación del edificio que se ha encontrado con importantes hallazgos arqueológicos que han demorado los trabajos. El andamio, situado exactamente en el número 5 de la calle Micalet, ocupa casi un tercio de la calle, lo que estrecha mucho una de las entradas de la ofrenda a la Plaza de la Virgen.