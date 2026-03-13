Colas en la Estación del Norte tres horas después de la mascletà: «Estoy atrapada en la estación»

Miles de personas han vuelto a llenar este viernes el centro de València para asistir a la mascletà número 13, que ya se ha convertido en la más multitudinaria hasta la fecha. A poco más de media hora para las 14:00, los accesos alrededor de la Plaza del Ayuntamiento estaban ya completamente colapsados, una situación que ya indicaba que salir sería incluso más complicado que llegar. Y la profecía se ha cumplido.

Más de tres horas después de la finalización del disparo pirotécnico, que hoy corría a cargo de Vulcano, la Estación del Norte continúa a rebosar y llena de colas, un auténtico caos que enfatiza las graves consecuencias de la polémica de transporte de estos días. «Estoy atrapada en la estación», le escribía una madre a su hija a las 16 de la tarde.

Retenciones

Igual de complicada ha resultado la salida del recinto para múltiples asistentes, en una mascletà que ha registrado casi medio centenar de desmayos y varias crisis de ansiedad y en la que se han producido importantes retenciones de peatones por la elevada densidad de gente.

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La Estación del Norte se colapsa tras la mascletà / Miguel Angel Montesinos

Con todo ello, las extensas filas para acceder al interior de la estación y a los transportes públicos han provocado que muchas familias tuvieran que esperar durante un largo periodo de tiempo antes de poder iniciar el regreso a sus hogares, en una auténtica odisea muy probablemente propiciada por ser viernes y hacer un día tan soleado.