Colas en la Estación del Norte tres horas después de la mascletà: «Estoy atrapada en la estación»
En la Estación del Norte se han formado extensas colas y aglomeraciones que han impedido a los asistentes evacuar la zona con la rapidez de los días anteriores
Miles de personas han vuelto a llenar este viernes el centro de València para asistir a la mascletà número 13, que ya se ha convertido en la más multitudinaria hasta la fecha. A poco más de media hora para las 14:00, los accesos alrededor de la Plaza del Ayuntamiento estaban ya completamente colapsados, una situación que ya indicaba que salir sería incluso más complicado que llegar. Y la profecía se ha cumplido.
Más de tres horas después de la finalización del disparo pirotécnico, que hoy corría a cargo de Vulcano, la Estación del Norte continúa a rebosar y llena de colas, un auténtico caos que enfatiza las graves consecuencias de la polémica de transporte de estos días. «Estoy atrapada en la estación», le escribía una madre a su hija a las 16 de la tarde.
Retenciones
Igual de complicada ha resultado la salida del recinto para múltiples asistentes, en una mascletà que ha registrado casi medio centenar de desmayos y varias crisis de ansiedad y en la que se han producido importantes retenciones de peatones por la elevada densidad de gente.
Con todo ello, las extensas filas para acceder al interior de la estación y a los transportes públicos han provocado que muchas familias tuvieran que esperar durante un largo periodo de tiempo antes de poder iniciar el regreso a sus hogares, en una auténtica odisea muy probablemente propiciada por ser viernes y hacer un día tan soleado.
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