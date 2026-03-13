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Colas en la Estación del Norte tres horas después de la mascletà: «Estoy atrapada en la estación»

En la Estación del Norte se han formado extensas colas y aglomeraciones que han impedido a los asistentes evacuar la zona con la rapidez de los días anteriores

Aglomeraciones en la Estación del Norte para salir de la mascletà de este 13 de marzo.

Aglomeraciones en la Estación del Norte para salir de la mascletà de este 13 de marzo.

LEV-EMV

Stella López

Stella López

València

Miles de personas han vuelto a llenar este viernes el centro de València para asistir a la mascletà número 13, que ya se ha convertido en la más multitudinaria hasta la fecha. A poco más de media hora para las 14:00, los accesos alrededor de la Plaza del Ayuntamiento estaban ya completamente colapsados, una situación que ya indicaba que salir sería incluso más complicado que llegar. Y la profecía se ha cumplido.

Más de tres horas después de la finalización del disparo pirotécnico, que hoy corría a cargo de Vulcano, la Estación del Norte continúa a rebosar y llena de colas, un auténtico caos que enfatiza las graves consecuencias de la polémica de transporte de estos días. «Estoy atrapada en la estación», le escribía una madre a su hija a las 16 de la tarde.

Retenciones

Igual de complicada ha resultado la salida del recinto para múltiples asistentes, en una mascletà que ha registrado casi medio centenar de desmayos y varias crisis de ansiedad y en la que se han producido importantes retenciones de peatones por la elevada densidad de gente.

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La Estación del Norte se colapsa tras la mascletà / Miguel Angel Montesinos

Con todo ello, las extensas filas para acceder al interior de la estación y a los transportes públicos han provocado que muchas familias tuvieran que esperar durante un largo periodo de tiempo antes de poder iniciar el regreso a sus hogares, en una auténtica odisea muy probablemente propiciada por ser viernes y hacer un día tan soleado.

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