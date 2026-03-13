El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento para Fallas: estos son los puntos
Se trata de evitar en lo posible las aglomeraciones de estas fiestas
El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento exteriores al área restringida para evitar aglomeraciones y atascos. La señalización, que se colocará en las entradas de València, indicará las principales áreas para estacionar dependiendo de la vía de acceso a la ciudad. Esta medida se pone en marcha con el objetivo de aliviar el tránsito y mejorar la movilidad en la ciudad los días de mayor afluencia de visitantes.
Para el acceso desde la V-21 (Castellón y Barcelona) las zonas de aparcamiento sugeridas son la avenida Aragón, la Universidad Politécnica y el campus de Tarongers. Los turismos que accedan desde la V-31 (Alicante y Albacete) podrán estacionar en la avenida Hermanos Maristas y en la calle Antonio Ferrandis. Se indican la calle Tres Forques, la avenida Tres Cruces y la calle Campos Crespo para quienes llegan desde la A-3 (Madrid). Por último, los visitantes provenientes de la CV-35 (Ademuz) podrán aparcar en las manzanas comprendidas entre la avenida Maestro Rodrigo, la avenida Burjassot, la avenida Menéndez Pidal y la avenida Tirso de Molina.
Suscríbete para seguir leyendo
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València