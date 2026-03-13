El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento para Fallas: estos son los puntos

El Ayuntamiento de València habilita zonas de aparcamiento exteriores al área restringida para evitar aglomeraciones y atascos. La señalización, que se colocará en las entradas de València, indicará las principales áreas para estacionar dependiendo de la vía de acceso a la ciudad. Esta medida se pone en marcha con el objetivo de aliviar el tránsito y mejorar la movilidad en la ciudad los días de mayor afluencia de visitantes.

Para el acceso desde la V-21 (Castellón y Barcelona) las zonas de aparcamiento sugeridas son la avenida Aragón, la Universidad Politécnica y el campus de Tarongers. Los turismos que accedan desde la V-31 (Alicante y Albacete) podrán estacionar en la avenida Hermanos Maristas y en la calle Antonio Ferrandis. Se indican la calle Tres Forques, la avenida Tres Cruces y la calle Campos Crespo para quienes llegan desde la A-3 (Madrid). Por último, los visitantes provenientes de la CV-35 (Ademuz) podrán aparcar en las manzanas comprendidas entre la avenida Maestro Rodrigo, la avenida Burjassot, la avenida Menéndez Pidal y la avenida Tirso de Molina.