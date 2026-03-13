Los bares de València confían en el buen tiempo para mejorar su facturación en Fallas: el 83% creen que serán mejores que las de 2025
Los bares y restaurantes de València prevén un aumento del 2,2 % en su facturación durante las Fallas, superando las cifras del año anterior, según la Coordinadora de Hostelería.
Bares y restaurantes de València prevén un incremento de la actividad económica durante estas Fallas en comparación con las del año anterior, marcadas por el mal tiempo durante la semana fallera. La previsión apunta a un crecimiento medio del 2,2 % de la facturación, según una encuesta realizada por la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia. Además, los hosteleros esperan facturar un 78 % más que en una semana habitual.
Por otra parte, la percepción sobre cómo serán estas Fallas también es mayoritariamente positiva. El 83,3 % de los establecimientos considera que las Fallas de este año serán mejores o iguales que las de 2025, mientras que el 16,7 % cree que serán peores.
Este fin de semana concentrará la mayor actividad
La mayor actividad económica, principalmente de las zonas más céntricas, de mayor tradición fallera y con fallas de sección especial, se espera especialmente durante este fin de semana, según el 77,8 % de los bares y restaurantes encuestados. Por su parte, el 11,1 % considera que el mayor impacto se producirá durante la semana fallera, tras la plantà. El resto cree que la actividad se repartirá de forma más equilibrada durante todos los días del periodo festivo, del 7 al 19 de marzo.
A ello, se sumará un repunte significativo de las reservas con motivo de la celebración del Día del Padre, lo que reforzará la facturación en la recta final de la semana festiva.
En cuanto al consumo, el gasto medio estimado por cliente se sitúa en torno a 24,4 euros. El ticket medio estará condicionado porque la actividad no será homogénea durante todo el ciclo fallero, ya que la principal semana fallera estará marcada por una demanda menos planificada y un consumo más orientado al producto rápido, como bocadillos, tapas o comida para llevar, exceptuando reservas del fin de semana y de San José
Desde la Coordinadora, señalan que “la mejora en la predicción meteorológica del tiempo durante las fiestas falleras ha sido la mejor noticia que podían esperar los hosteleros de Valencia después de dos meses de lluvia y viento”.
“Después de todo este periodo de mal tiempo, los valencianos y los turistas falleros que nos visiten van a poder disfrutar de unas buenas Fallas, por lo que las previsiones económicas iniciales sean superiores”, remarcan.
