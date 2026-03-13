Consulta Tardeos y Verbenas Nocturnas del 14 de marzo en las Fallas de València
El sábado empieza la serie de actos musicales
Esta es una selección de actos populares en la calle que organizan las comisiones de falla. La noche del 14 al 15 es la segunda (después del Prefallas del día 7) en el que las comisiones pueden celebrar verbenas, discomóviles y actuaciones de todo tipo, tanto en la carpa como en la calle.
Las celebraciones están condicionadas a su finalización a las cuatro de la madrugada en el caso nocturno y a las 22 horas en los tardeos
Tardeos
Blanquerias. DJ Uli Torres
El Saler. DJ Mozart
Málaga-Doctor Montoro. Las Fallas Dame con salsa y bachata
Murillo-Palomar. DJ Boluda
Plaza de Segovia. Retro Z
Verbenas nocturnas
Actor Mora-Av. Constitución. Ele DJ
Alemania-El Bachiller. Fiesta con los Djs de Ladrillos.
Alquerías de Bellver-Garbí. DJ Anderson
Av. Portugal-Fragata. Techno by INtheleven
Azcárraga-Fernando el Católico. Grupo Desandar
Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Pablo Hervás
Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil DJ Quantum + VDB DJ Set
Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. DJ Lito
Cra. Malilla-Isla Cabrera. Orquesta La Fibra
Cra. S. Luis-Doctor Waksman. DJ Javi Sánchez
Doctor Gómez Ferrer. Fercho Energy
Federico Mistral-Murta. Disco Marbella Sound
Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Atlántica Show
Grabador Jordán. DJ Tatay
Ingeniero Manuel Maese. Orquesta Euphoria
Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Seven 7
Jesús-San Francisco de Borja. Matrix Band
Joaquín Costa-Burriana. DJ Amotech.
José Soto Micó-Sindico Mocholí. DJ Jairo Ginestar
L'Algüer-Ingeniero J. Banlloch. Remember con Franxu, Toni Cabrera, Oscar Pla, Alberto Díaz, Juanvi Garrido y Víctor Torres
Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Miguel Luján
Luis Cano . Orquesta Vértigo
Manuel de Falla-Tamarindos. DJ Ardango
Manuel Melia-Carlos Cortina. Jajaers + Leticia Sabater + Mrkilo
Molinell-Alboraia. Alóss DJ
Mossen Josep Cuenca-Pinedo. Grupo Pop Routers
Mossen Sorell-Corona. Esta tía es tonta + Angel Carmona
Oltá-Juan Ramón Jiménez. 156 Destroy.
Padre Alegre-Enrique Navarro. Techno-remember
Pi i Margall-Arturo Cervellera. Orquesta La Metro
Pintor Stolz-Burgos. Flama Club. Tech House & Afro House by DJ Borja Navarro
Plaza de la Morería (Mislata). DJ Ripoll
Plaza del Negrito. Crespo + Emilio Herrera
Quart Extramurs-Velázquez. Orquesta La Óxido
Río Segura (Forn d’Alcedo). Orquesta Zander
Rodríguez de Cepeda. DJ Alenn
San Marcelino. Los Roper + Rubo DJ
San Miguel-Vicente Iborra. Tributo Fogonazo + DJ Set Jose Naxo
San Vicente-Marvá. Orquesta Capital 90
Sant Antoni. Orquesta Tokio
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Tomasos-Carlos Cervera. Miss Taboo y Kike Vilar
Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Orquesta En Bucle Covers
Tres Forques-Cuenca. En Bucle Covers
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Tribunalans 3.0
Vall de Laguar-Padre Feile. DJ Edu
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