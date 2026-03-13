Consulta Tardeos y Verbenas Nocturnas del 14 de marzo en las Fallas de València

Esta es una selección de actos populares en la calle que organizan las comisiones de falla. La noche del 14 al 15 es la segunda (después del Prefallas del día 7) en el que las comisiones pueden celebrar verbenas, discomóviles y actuaciones de todo tipo, tanto en la carpa como en la calle.

Las celebraciones están condicionadas a su finalización a las cuatro de la madrugada en el caso nocturno y a las 22 horas en los tardeos

Tardeos

Blanquerias. DJ Uli Torres

El Saler. DJ Mozart

Málaga-Doctor Montoro. Las Fallas Dame con salsa y bachata

Murillo-Palomar. DJ Boluda

Plaza de Segovia. Retro Z

Verbenas nocturnas

Actor Mora-Av. Constitución. Ele DJ

Alemania-El Bachiller. Fiesta con los Djs de Ladrillos.

Alquerías de Bellver-Garbí. DJ Anderson

Av. Portugal-Fragata. Techno by INtheleven

Azcárraga-Fernando el Católico. Grupo Desandar

Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Pablo Hervás

Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil DJ Quantum + VDB DJ Set

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. DJ Lito

Cra. Malilla-Isla Cabrera. Orquesta La Fibra

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. DJ Javi Sánchez

Doctor Gómez Ferrer. Fercho Energy

Federico Mistral-Murta. Disco Marbella Sound

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Atlántica Show

Grabador Jordán. DJ Tatay

Ingeniero Manuel Maese. Orquesta Euphoria

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Seven 7

Jesús-San Francisco de Borja. Matrix Band

Joaquín Costa-Burriana. DJ Amotech.

José Soto Micó-Sindico Mocholí. DJ Jairo Ginestar

L'Algüer-Ingeniero J. Banlloch. Remember con Franxu, Toni Cabrera, Oscar Pla, Alberto Díaz, Juanvi Garrido y Víctor Torres

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Miguel Luján

Luis Cano . Orquesta Vértigo

Manuel de Falla-Tamarindos. DJ Ardango

Manuel Melia-Carlos Cortina. Jajaers + Leticia Sabater + Mrkilo

Molinell-Alboraia. Alóss DJ

Mossen Josep Cuenca-Pinedo. Grupo Pop Routers

Mossen Sorell-Corona. Esta tía es tonta + Angel Carmona

Oltá-Juan Ramón Jiménez. 156 Destroy.

Padre Alegre-Enrique Navarro. Techno-remember

Pi i Margall-Arturo Cervellera. Orquesta La Metro

Pintor Stolz-Burgos. Flama Club. Tech House & Afro House by DJ Borja Navarro

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Ripoll

Plaza del Negrito. Crespo + Emilio Herrera

Quart Extramurs-Velázquez. Orquesta La Óxido

Río Segura (Forn d’Alcedo). Orquesta Zander

Rodríguez de Cepeda. DJ Alenn

San Marcelino. Los Roper + Rubo DJ

San Miguel-Vicente Iborra. Tributo Fogonazo + DJ Set Jose Naxo

San Vicente-Marvá. Orquesta Capital 90

Sant Antoni. Orquesta Tokio

Tomasos-Carlos Cervera. Miss Taboo y Kike Vilar

Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Orquesta En Bucle Covers

Tres Forques-Cuenca. En Bucle Covers

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Tribunalans 3.0

Noticias relacionadas

Vall de Laguar-Padre Feile. DJ Edu