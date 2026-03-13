Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuba-Literato Azorín también busca artista para la Sección Especial de 2027

Carlos Carsí, quien regresó a la Sección Especial, deja su puesto en la demarcación ruzafeña

Estado de la &quot;plantà&quot; de Cuba-Literato Azorín la noche del jueves

Estado de la "plantà" de Cuba-Literato Azorín la noche del jueves / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Cuba-Literato Azorín se une a la lista de comisiones de Sección Especial que tendrá que buscar artista el año que viene, después de que se haya oficializado la no continuidad de Carlos Carsí.

Con este cambio serán ya tres los espacios en los que está vacante el puesto -aunque da la sensación de que alguno de ellos ya tiene apalabrada cuando no confirmada a falta de comunicar, la sustitución-.

Carlos Carsí había vuelto a la Sección Especial después de haberse bajado hace ya unos años, tras agudizarse la crisis de los talleres. De hecho, su contratación sorprendió, porque se consideró que era demasiado pronto tras ese periodo de "desconexión". Ha estado en estos años haciendo fallas en categorías inferiores y a poco de empezar el ejercicio se anunció, aún con José Giménez en la presidencia, su regreso a la máxima categoría, en la que acumula dos primeros premios, precisamente en Cuba y en l'Antiga. La comisión comunicará en breve el nuevo artista.

Noticias relacionadas

De momento, de cara a 2027, solo están confirmados los artistas de l'Antiga de Campanar (Josué Beitia), Na Jordana (Mario Gual) y Sueca-Literato Azorín (Pedro Santaeulalia)

TEMAS

