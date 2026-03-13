Plantà del día 13 ! Llegan las fallas infantiles... casi dos días antes

Mil veces se ha teorizado con que la "plantà" de las Fallas, entendida como el proceso hecho la víspera del día en que amanecen completadas, es un recuerdo. Que no hace falta porque salta a la vista: diez días hará desde que salieron las primeras piezas a la calle para llevar a cabo todo el proceso, casi arquitectónico, de completar en tres dimensiones lo que empezó siendo un boceto.

Pero eso hay que aplicarlo también a las fallas infantiles. En este caso, por una cuestión de logística y sentido común. Con 382 fallas por plantar, y muchas de ellas complejas, no es normal imaginar que el artista va a transportar y confeccionar íntegramente todo el día 14. Lo normal es que no llegaran a tiempo. Por eso, las fallas infantiles ya han empezado a llegar a las demarcaciones. Incluyendo algunas de la Especial. De hecho, artistas como Zvominir Ostoic ya ha descargado su producción, desde Espartero a l'Antiga de Campanar. Aquí también hay una necesidad, porque una falla infantil de alto nivel es un inmenso puzzle que hay que ir confeccionando con paciencia.

Mario Pérez también ha llevado la falla de Duque de Gaeta. No en vano, el 14 tiene que enredarse también con la falla infantil municipal.

Mario Pérez ya ha llevado Duque de Gaeta a su demarcación / Falla del Duc

Es una forma de acortar tiempos. Y los trabajos de preparación, inserción -aquí no hay "tirada de grúa"- y decoración empieza un par de días antes. Y cuando es simplemente, transporte, tambien. Las fallas infantiles duermen en la carpa o en la jaima donde serán exhibidas -en este caso, completamente precintadas-. En esto estaban ya este viernes, dos días antes del veredicto, los artistas. A la espera de un día 14 donde empezarán a trabajar de firme.

¿Y las grandes? Pues acelerando. A estas alturas, las grúas han quedado ya para temas menores. Están en su fase final y ahora viene, especialmente en la Sección Especial, las labores de reforzar las traseras y los elementos de segundo nivel. Hay mucha faena todavía, pero también dos días completos más hasta darlas por finiquitadas y esperar, el 16 de marzo, el paso del jurado.

Aspecto de l'Antiga de Campanar / Moisés Domínguez

Cada día surgen noticias del Mercado de Fichajes. Este viernes se han sabido dos más. Cuba-Literato Azorín no continúa con Carlos Carsí. Algo que se preveía.

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Y en el capítulo de renovaciones, San Marcelino lo hace con SacabutxArt, una firma artística muy personal -por sus colores calientes los conoceréis- que en esta demarcaciones tienen una zona de confort: compiten en inferioridad económica, pero siempre funcionan bien o muy bien.