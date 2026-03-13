Primeras aglomeraciones por hacerle una foto a la falla de Chaplin

En el lenguaje fallero hay una expresión que es "l'has clavat". Es lo que podría aplicarse a la falla municipal en lo que es, al menor en teoría, una de sus premisas para no pasar a ser "una más", uno de esos monumentos que, a lo largo de la historia, se las ha llevado el viento.

La falla municipal, que no compite más que contra sí mismo, ha sido, a lo largo de la historia, un compendio de conceptos: tradicionales, innovadoras o incluso adelantadas a su tiempo. Pero cuyo refrendo solo pasa por una premisa: ser icónica y perdurar en el tiempo. Habrá que esperar a ver su evolución en la historia, pero, en el corto plazo, la sensación que da es que se cumple el objetivo. A pesar de ser un concepto tradicional, e incluso un personaje algo demodé, especialmente para la generación actual, "Hope", con su Chaplin a tamaño gigante, impacta. No será la falla de todos los tiempos, pero se quedará como un recuerdo agradable en forma de tarjeta de presentación del arte fallero. Un acierto.

Y lo hace por varios factores. Porque la figura es reconocible, especialmente para el resto de generaciones. Y les importa poco o nada que Chaplin haya salido en bastantes más ocasiones en la plástica fallera. Lo que les importa es el presente. Y ahí, también juega la ejecución técnica, que es irreprochable. Y no era fácil porque el grueso del montaje es un uniforme militar oscuro. Podría perfectamente haberse pifiado.

Más actualidad, imposible

Y como remate, no deseado, que el contexto actual viene pintiparado para el mensaje. Cuando fue concebida, "Hope" se acordaba sobre todo de la guerra de Ucrania y, en todo caso, de escaramuzas regionales. Pero con lo sucedido desde que empezó a pasar del boceto a la impresora 3D, han pasado muchas cosas en el mundo. Pero a ojos del profano, puede parecer que estos valencianos son únicos para hacer un "no a la guerra" tan grande en apenas unas semanas.

Por eso, los miles de personas que la visitaban desde primera hora coincidían en reconocer el acierto en todos esos niveles.

"Very impressive" reconoce Simon, un londinense que lleva apenas tres días en València, se ha encontrado con toda la preparación de las Fallas y ya ha hecho un máster acelerado. "Sí, ya sé que se queman y me parece una lástima". Y en este caso lo ha entendido perfectamente: "es un mensaje muy grande, muy bueno". Porque, a base de algo de atrezzo, el concepto antimilitarista se identifica rápidamente. "Mira, es como lo de los hipies" dice una señora que se antoja joven en la época de las flores. Hace alusión a la palabra "Hope" que hay al pie de la falla. Esperanza, aunque la actualidad se lo ponga muy difícil.

"Hay que reivindicar la paz"

Hay que reconocer que, siendo tradicional al mil por cien, la resolución ha gustado, como a Dora y Sonia acaban de llegar desde Barcelona. "Es la primera vez que estamos y nos encanta. Acabamos de llegar y nos hemos encontrado esto como lo primero que hemos visto. Es una señal" y como reconocen que "nos ha encantado", preguntan "donde podemos encontrar más". Fallas, se refiere. Tiene 382 más para elegir. "El tema nos ha encantado y está muy bien que pongan el símbolo de la paz. Siempre hay que reivindicar la paz y es el momento preciso ahora mismo". Lógicamente, no es una falla pensada tras los conflictos actuales "pero es imprescindible recordarlo".

Los comentarios se agolpan: "Fíjate la expresión, que vien hecha está": Es curioso, pero si un elemento llama la atención es el rallador que lleva en el cinturón, junto con otros utensilios.

Germán Caballero

Y hay que reconocerle que, aunque la temática tenga un punto de almíbar happy flower, ahora mismo ya rula por medio mundo con los primeros visitantes. "No sabía qué era esto" reconoce Norman, también británico. "Pero es un Chaplin muy bien hecho. ¿Como se hace?", pregunta un paisano del actor.

Valentina y Pompeyo son de casa y a pesar de la experiencia, también les ha impresionado. "No somos falleros, pero sí colaboradores". Y les gusta. "Han acertado por las fechas que estamos. Y cómo han enfocado al personaje. No le han puesto una cara cualquiera" -se refiere a no ser el Charlot vagabundo, porque en Adiós a las Armas es de las pocas películas en las que el bombín y la levita eran las señas de identidad. "La cara es igual, igual que en las películas".

El equipo de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer sigue trabajando para completar el remate -tras el espectáculo nocturno se le incorporaron corazoncitos de color- y arrimar las bases y elementos secundarios, incluyendo las manos que harán de alegato a la paz también.