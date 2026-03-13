Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas 2026

La mascletà de hoy 13 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Vulcano llegará a la atmósfera con el disparo de más de 214 kg de pólvora

La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.

La mascletà de hoy, viernes 13 de marzo, la disparará la Pirotecnia Vulcano, empresa madrileña de Villarejo de Salvanés que fue fundada en 1987 y que es habitual en la catedral de la pólvora desde 2014, año de su debut en València.

El espectáculo sonoro y visual diseñado para esta decimotercera mascletà del ciclo fallero de marzo se denomina 'Atmósfera sonora' y promete ensordar la plaza del Ayuntamiento de València con los 214,47 kg de pólvora que la Pirotecnia Vulcano disparará en 385 segundos.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 13: Pirotecnia Vulcano / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

Entre los invitados que presenciarán la mascletà de hoy, viernes 13 de marzo, desde el balcón del Ayuntamiento de València destacan los alcaldes y las alcaldesas de las localidades de la provincia de València que celebran Fallas, protagonistas de la recepción anual que el consistorio ofrece a los representantes municipales que mantienen esta tradición.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayor e infantil, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor, también compartirán el balcón con el president de la Diputació de València, Vicent Mompó.

La mascletà de hoy viernes 13 de marzo en València por las Fallas 2026 se dispara a las dos de la tarde en punto en la plaza del Ayuntamiento.

La mascletà de hoy viernes 13 de marzo en València por las Fallas 2026 se dispara a las dos de la tarde en punto en la plaza del Ayuntamiento. / Miguel Angel Montesinos

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero / Miguel Angel Montesinos

También se darán cita en este espacio representantes de otros ámbitos sociales, como el periodista Carlos Herrera; el presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, Fernando Moner; el director de fábrica de Ford España, Daniel Ruiz; y personal de la Organización No Gubernamental Soñar Despierto.

Como manda la tradición, las falleras mayores darán la orden de inicio de la mascletà, con el tradicional “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”, después de la animación musical previa, que este viernes 13 correrá a cargo del Centre Instructiu Musical de les Tendetes.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

