Calor y aglomeraciones, mala combinación en Fallas: 49 desmayos y doce crisis de ansiedad en la mascletà de este viernes en València

La mascletà de este viernes, 13 de marzo, en Valencia se ha saldado con 11 personas heridas, que han sido atendidas por los servicios médicos de Cruz Roja, ocho hombres y tres mujeres, y tres trasladados al hospital por un hombre por heridas y dos mujeres por politraumatismo y una crisis de ansiedad.

La "Atmósfera sonora" de la pirotecnia Vulcano han dejado hasta 77 asistencias por parte los técnicos en la plaza del Ayuntamiento, entre ellas 49 lipotimias, 17 hombres y 32 mujeres, propiciadas por las altas temperaturas y el tumulto. También se ha atendido una docena de crisis de ansiedad, tres en hombres y nueve en mujeres, y tres traumatismos.

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero / J.M. López

Tres traslados a hospitales

Los efectivos de Cruz Roja han atendido a 47 personas por lipotimias, doce por crisis de ansiedad y once por heridas durante la mascletà celebrada este viernes con motivo de las Fallas en la plaza del Ayuntamiento de València, y han tenido que evacuar a tres personas a centros hospitalarios.

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Así ha sido el disparo del 13 de marzo de la Pirotecnia Vulcano / David García Sebastiá

Los recursos humanos de Cruz Roja durante la mascletà han sido 97 (dos médicos, nueve profesionales de enfermería, trece TES, 71 socorristas y dos coordinadores, mientras que entre los recursos humanos están cinco ambulancias, seis vehículos de transporte, un vehículo de coordinación y tres postas sanitaria.