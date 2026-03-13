Calor y aglomeraciones, mala combinación en Fallas: 49 desmayos y doce crisis de ansiedad en la mascletà de este viernes en València
Los servicios médicos de Cruz Roja han realizado un total de 77 asistencias y han tenido que trasladar a tres personas al hospital
La mascletà de este viernes, 13 de marzo, en Valencia se ha saldado con 11 personas heridas, que han sido atendidas por los servicios médicos de Cruz Roja, ocho hombres y tres mujeres, y tres trasladados al hospital por un hombre por heridas y dos mujeres por politraumatismo y una crisis de ansiedad.
La "Atmósfera sonora" de la pirotecnia Vulcano han dejado hasta 77 asistencias por parte los técnicos en la plaza del Ayuntamiento, entre ellas 49 lipotimias, 17 hombres y 32 mujeres, propiciadas por las altas temperaturas y el tumulto. También se ha atendido una docena de crisis de ansiedad, tres en hombres y nueve en mujeres, y tres traumatismos.
Tres traslados a hospitales
Los efectivos de Cruz Roja han atendido a 47 personas por lipotimias, doce por crisis de ansiedad y once por heridas durante la mascletà celebrada este viernes con motivo de las Fallas en la plaza del Ayuntamiento de València, y han tenido que evacuar a tres personas a centros hospitalarios.
Los recursos humanos de Cruz Roja durante la mascletà han sido 97 (dos médicos, nueve profesionales de enfermería, trece TES, 71 socorristas y dos coordinadores, mientras que entre los recursos humanos están cinco ambulancias, seis vehículos de transporte, un vehículo de coordinación y tres postas sanitaria.
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