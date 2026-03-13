La portentosa fragua de Vulcano
La del día 13 ha sido una de las mascletaes que se recordarán en la plaza por su ritmo, ejecución y potencia
Vulcano es una de las pirotecnias de nueva generación que marcan la pauta en el panorama de la pólvora festiva. Irrumpieron con fuerza y gozan de un papel muy apreciado en el escalafón. Llevaban ya tiempo haciendo ruido durante el mes de marzo. Especialmente en los fines de semana de Pólvora a la Vespra y Pólvora Experimental que se han disfrutado en esos previos del calendario pirotécnico de las Fallas 2026 y que parece que fueron hace nada, cuando la recta final de la fiesta parecía lejano.
Por ello, en el inicio de la semana final de Fallas, se esperaba mucho la "Atmósfera Sonora", el nombre artístico de la mascletà de hoy, viernes 13 de marzo, dentro del ciclo de las Fallas 2026. Los pirotécnicos madrileños, mestizados con València, recetaron 214 kilos de explosivos para tratar poner en pie la plaza bajo un sol de justicia. Y los que tuvieron la dicha, la suerte, o el tino de acudir al disparo se encontraron con la maravilla de las maravillas. Qué pedazo de mascleta diseñó Vulcano. Armonizar en partitura, variada, dosificada y potenciada, una auténtica locura que pone el listón muy alto. Vulcano puso al servicio de la plaza la fragua, el infierno, el talento y todo lo que se movía.
El recibimiento por parte del público, tanto dentro como fuera del ayuntamiento dejaba a las claras que se había presenciado uno de los mejores disparos de mascletà de los últimos tiempos.
Hay que decirlo así. Vulcano son muy buenos En un sitio donde hay mucha competencia y donde los tops están también a una gran altura, le metió de todo -mucho mas de lo que se paga, por supuesto- porque tenía ganas de poner el listón alto, y eso es lo que han hecho.
Cumbre de alcaldes
Entre los invitados que presenciarán este espectáculo pirotécnico desde el balcón principal de la casa consistorial, destacan los alcaldes y las alcaldesas de las localidades de la província de València que celebran Fallas, protagonistas de la recepción anual que el Ayuntamiento ofrece a respresentantes municipales que mantienen esta tradición.
En esta ocasión, la nómina de invitados era muy corta porque todos venían en un mismo bidón: los alcaldes y alcaldesas de la provincia, protagonistas de la recepción anual del Ayuntamiento, acompañados por el presidente de la Diputació, Vicente Mompó.
Más allá de las primeras autoridades municipales, estaban el periodista Carlos Herrera; el presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, Fernando Moner; el director de fábrica de Ford España, Daniel Ruiz; y personal de la Organización No Gubernamental Soñar Despierto. Pero no había fallas invitadas ni agraciados por el sorteo. En esta ocasión había que hacer hueco a los munícipes.
Amenizó los prolegómenos el Centre Instructiu Musical de les Tendetes. Y tanto antes como después, la pirotecnia compartió honores con el Chaplin de la falla municipal, que tiene embobado al personal.
