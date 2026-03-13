Máxima tranquilidad en la estación del Cabanyal: "Ha viajado incluso menos gente de la habitual" en los trenes de la mascletá

"Pues te diría que ha venido menos gente de la habitual. He podido sentarme y había huecos libres...", quien así habla es María José una vecina de València que ha llegado a la Estación del Cabanyal sobre las 13.15 horas en el tren de la línea C-6 de Cercanías proveniente de Castellón. Su convoy es uno de los afectados por la reaorganización de trenes establecida para evitar la masificación de los alrededores de la Estación del Norte en las horas de la mascletà.

La llamada crisis de los trenes de la mascletà ha derivado en un vaivén de acusaciones entre administraciones y ha involucrado a Ayuntamiento de València, Conselleria de Infraestructuras y Ministerio de Transportes. Parece que este viernes, cuando ya ha empezado el desvío de los convoyes, la situación actual en la que los pasajeros de las líneas de Xàtiva y Gandia iban a tener que apearse en Albal, podría cambiar gracias a la habilitación de autobuses lanzadera que los llevase hasta puntos en los que haya conexión vía EMT.

Por el momento la Estación del Cabanyal, una de las indicadas por Renfe como fin de trayecto para la línea C-6 ha vivido una situación de tranquilidad total. Es más, personal de Adif ha declarado a Levante-EMV que en cada uno de los trenes que han parado aquí desde las 13.00 hasta las 14.00 "habrán bajado alrededor de 80 personas cada vez y se han subido 2 para ir a Font de Sant Lluís", siendo esta la para final de trayecto.

Tal vez la información de estos días ha provocado un efecto disuasorio y quienes tenían pensado venir a las Fallas este viernes han optado por otras formas de viaje, "quizás que la Magdalena de Castellón también tenga actos festivos este fin de semana ha provocado que los castellonenses "prefieran quedarse allí", comenta una joven llamada Patricia que también ha bajado en el Cabanyal procedente de Castellón y "sin intención de ir a la mascletá".

Dispositivo de seguridad preparado

Este es un viernes laborable, así que la prueba de estrés de los viajeros se dará previsiblemente a partir de mañana. Por si acaso, Adif ha puesto en marcha el protocolo de seguridad previsto para estos casos en los que se prevé una gran afluencia de gente.

Al menos una decena de agentes de Policía Nacional se han desplazado hasta la estación, sin embargo conforme han pasado los trenes que se preveían más llenos, han ido abandonando progresivamente la estación. También se ha reforzado el número de vigilantes de seguridad privada, se han instalado vallas entre los tornos para ordenar las colas, y estaba previsto levantar los tornos en el caso de que la afluencia fuese muy elevado. No ha sucedido.

Por supuesto tampoco ha sido necesario abrir las puertas de emergencia para evacuar ni parar las escaleras mecánicas, ambos mecanismos pensados para casos de extrema emergencia. En realidad en el Cabanyal todo ha transcurrido como un día normal, "e incluso más relajado", explicaba otra trabajadora de la estación.