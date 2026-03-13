La plantà recibe este viernes a los temidos "buses falleros"

La jornada del jueves es la última que puede calificarse como de "plantà tranquila" o semi tranquila. No para los artistas, que de eso no tendrán hasta el 16 de marzo -los que cumplan como toca, normalmente la inmensa mayoría-. Sí para los visitantes del proceso de izado de los monumentos. Se acabaron las noches no vamos a decir en la intimidad, pero sí en tranquilidad y silencio, o de respeto hacia el trabajo de los profesionales.

Porque este viernes, todas las comisiones se han puesto de acuerdo. Y así, a todos aquellos que saldrán, por afición o curiosidad, porque empieza el fin de semana, se sumarán miríadas de falleros enfundados en sus polares de colores. Son los ocupantes del "Bus Faller", esa nueva idea que supone recorrer las fallas de Especial en un autobús fletado al efecto. Que es una buena idea si con ello se pretende empaparse de arte efímero y disfrutar del trabajo de los profesionales. Pero que no lo es tanto cuando lo que se organiza realmente es una fiesta itinerante, en la que música, alcohol o las dos cosas van ganando terreno durante la noche. Y si se le añade una charanga aún mejor para el participante y peor para el artista, que vive unos momentos en los que no están para bromas y que precisan trabajar sin que nadie les moleste. Algo que tienen interiorizado muchos de los "rondadores" habituales: mirar, pero no molestar, salvo que sea el artista el que se tome un respiro.

Espartero-Ramón y Cajal, de Vicente Martínez Aparici /

En todas las demarcaciones

Esa tranquilidad aún se pudo disfrutar relativamente la noche del jueves, donde, aparte del izado de la cabeza del Chaplin, la noche se hizo larga. Ahora ya no es cuestión solo de las de Especial. Ahora las Primeras, sean A o B, también cobran fuerza. Y también están las fallas ya montadas en categorías inferiores porque hay artistas que plantan muchas fallas y que no ya el izado, sino simplemente el enderezado, en diferentes zonas de la ciudad, obliga a ir adelantando trabajo. No es cualquier cosa: Vicente Albert tiene 12 fallas por montar, Miguel Banaclocha y SacabutxArt, ocho; y hasta siete tienen Art En Foc, Arturo Vallés, Cristian García, los Cardells, Cuadros y Zahonero, Luis Espinosa, Manolo García, el maestro mayor Vicente Julián García y Víctor Navarro.

Renovación en Trafalgar

El mercado de fichajes para las Fallas 2027 está en proceso de goteo. Ahora mismo, con la falta de oferta en los grandes niveles, y tras quedar dos plazas en la Sección Especial, además como grandes oportunidades (la Plaza del Pilar y Exposición-Micer Mascó), el tablero está muy movido y las comisiones se ven obligadas a tomar posiciones dentro del particular tablero de ajedrez. Una comisión que acaba de anunciar la renovación del taller es la de Islas Canarias-Trafalgar. Vicente Herrando continuará una vez más en esta demarcación.Es una forma de afianzar la posición, puesto que es un taller muy bien considerado. De hecho, tras la incorporación definitiva del hijo del artista, Vicente Herrando II -artísticamente, Vicente Olmos-, están obteniendo aún mejores resultados.

Subidas "al tombe"

Los que quieran la "plantà" en otra textura, este viernes tienen dos ofertas a las ocho de la tarde: la subida "al tombe", de una sentada, que harán las fallas General Llorens y Mercat de Russafa. Y el sábado, lo mismo en Doctor Sanchis Bergón.