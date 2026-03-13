Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas

Este viernes es el último día antes de la gran explosión de actos. Las carpas ya están a pleno rendimiento, pero las verbenas como tales no empezarán hasta el sábado 14. En el programa de comisiones, sin embargo, ya hay algunas porque son de comisiones que están en poblaciones asociadas, que sí que tienen autorizado el 13 para poner los bafles.

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Vulcano)

20.00 h. – Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.

23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Turís)

Programa de comisiones

18.30 h. En Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, Sarao con el Grup de Balls La Granera, el grupo de la comisión y la Rondalla Trenca Cordes

19.30 Río Segura (Forn d’Alcedo) Representación de la obra “Pimentó-tomata i tonyina”

20 h. En General Llorens, plantà al tombe

20 h. En Mercat de Russafa, plantà al tombe

Verbenas nocturnas

Doctor Gómez Ferrer. DJ K-Sanya

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). José Coll Remember The Music y DJ Dami Daniel

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet). Trío Tremendo

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Escamilla

Sant Antoni (Xirivella). DJ Brotz