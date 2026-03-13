Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas
Los casales abiertos inician una actividad que ya será febril a partir de ahora
Este viernes es el último día antes de la gran explosión de actos. Las carpas ya están a pleno rendimiento, pero las verbenas como tales no empezarán hasta el sábado 14. En el programa de comisiones, sin embargo, ya hay algunas porque son de comisiones que están en poblaciones asociadas, que sí que tienen autorizado el 13 para poner los bafles.
Viernes 13 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Vulcano)
20.00 h. – Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.
23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Turís)
Programa de comisiones
18.30 h. En Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, Sarao con el Grup de Balls La Granera, el grupo de la comisión y la Rondalla Trenca Cordes
19.30 Río Segura (Forn d’Alcedo) Representación de la obra “Pimentó-tomata i tonyina”
20 h. En General Llorens, plantà al tombe
20 h. En Mercat de Russafa, plantà al tombe
Verbenas nocturnas
Doctor Gómez Ferrer. DJ K-Sanya
Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). José Coll Remember The Music y DJ Dami Daniel
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet). Trío Tremendo
Plaza de la Morería (Mislata). DJ Escamilla
Sant Antoni (Xirivella). DJ Brotz
