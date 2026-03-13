Lo que no viste de la "mascletà" de Vulcano: el apoteósico recibimiento en el Ayuntamiento

Nadie duda, a estas alturas, que el disparo de Vulcano de este viernes ha sido lo mejor del ciclo hasta el momento. Pero si apoteósico ha sido el disparo y el posterior saludo de los pirotécnicos al balcón, no menos emotiva ha sido la parte oculta, mucho más sensible incluso. Por una parte, la subida de los pirotécnicos, encabezados por el titular José Luis Giménez, y Juanjo Soler. Ya desde la entrada en la Casa de la Vila empezaron a recibir los aplausos.

Un momento especialmente emotivo fue, ya en el primer piso, cuando acudieron a abrazar al periodista Javi Doménech, todavía en silla de ruedas -y por una buena temporada- por la caída de una farola durante el temporal de viento de febrero. Javier es miembro de la falla Pintor Segrelles, la que preside Juanjo Soler.

Después, los "coeters" fueron recibidos por una salva de aplausos en la antesala y el interior del balcón, con el público haciéndole pasillo.

Después ya recibieron la felicitación de María José Catalá, Santiago Ballester y Carmen Prades, antes de saludar al público.

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