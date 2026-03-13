El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo el sábado pero da buenas noticias

El tiempo en Valencia cambia el sábado 14 de marzo, víspera del inicio de la semana grande de las Fallas 2026, tal y como han anunciado por activa y por pasiva estos días los expertos en meteorología y ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y se estropeará en parte antes de San José, jueves 19 de marzo.

Cómo afectará ese cambio a la celebración de las Fallas en Valencia es clave, puesto que muchos temen que de nuevo lleguen las lluvias y desluzan la fiesta, como ya ocurrió el año pasado. Sin embargo, parece que las Fallas 2026 se van a salvar de las precipitaciones y que, pese a que podría llover en algunos momentos y hacer bastante frío, los actos podrán llevarse a cabo sin problemas y con el sol como dueño del cielo.

El tiempo en València en las Fallas 2026

El sábado 14 de marzo, una ondulación de la corriente del chorro polar provocará la llegada de una vaguada precedida de un frente frío que podría dejar algunos chubascos en la provincia de Valencia, según explica Juan José Villena, redactor jefe del portal meteorológico Meteored. En el 'Cap i Casal', el agua sería escasa y llegaría "poco antes del mediodía", añade.

La Aemet confirma sus palabras y anuncia posibles precipitaciones este sábado en la ciudad de València. Se trataría, en principio, de poco más que una llovizna y caería entre las 11.00 y las 12.00 horas.

El tiempo en la ciudad de València el sábado 14 de marzo: la Aemet anuncia posibles lluvias antes del mediodía en la víspera de la semana grande de Fallas. / Aemet

Tras el paso de este frente frío, llegará la vaguada con aire polar, que será la responsable de la bajada de temperaturas que el sábado se vivirá en Valencia. Lo peor se lo llevarán en las comarcas del interior de la provincia, aunque en las del litoral y el prelitoral también se notará el descenso del termómetro.

El ambiente en la mascletà del sábado ya será bastante más fresco que el viernes y el cielo estará nuboso en València ciudad, hasta el punto de que habrá un 30% de posibilidades de que se produzca tormenta, tal y como indica la Aemet.

"Habrá unos 16 o 17 ºC en la mascletà frente a los 22 o 23 ºC registrados el viernes", detalla Juan José Villena. "La tarde, además, será más fresca y la madrugada, también", apostilla.

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero / J.M. López

Domingo 15 de marzo: plantà con algo de viento

El domingo 15 de marzo, día de la plantà de las Fallas 2026, amanecerá con bastante más sol que la jornada precedente, aunque todavía habrá nubes en el horizonte. Lo más destacado de ese día será el viento del norte y noroeste, que soplará con "rachas moderadas", aclara Villena.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos de más de 80 km/h en el interior norte de la provincia de Valencia. Pese a que en el litoral también se notará, "no debería ser un problema para la plantà", destaca el redactor jefe de Meteored.

La temperatura en la ciudad se quedará de nuevo por debajo de los 20 ºC, pero el sol ya empezará a dominar para, al día siguiente, ser el absoluto dueño del tiempo en València.

Lunes 16 de marzo: premios al sol y frío de noche

El lunes 16, día de lectura de los premios de las Fallas 2026 y de saber qué monumento se alzará con la victoria este año, será una jornada de sol en la que el mercurio ya superará los 20 ºC y en la que perfectamente se podrá disfrutar de las terrazas y la manga corta.

Por la tarde y la noche, se producirá un fenómeno de inversión térmica que dejará temperaturas invernales durante la madrugada debido a la ausencia de brisas. Y es que el aire caliente, al pesar menos, subirá hacia los niveles más altos de la troposfera, mientras que el aire frío, más pesado, descenderá hasta la superficie. Esa noche se anuncian mínimas de 6 ºC en la ciudad, con lo que habrá que abrigarse si se pasa fuera de casa.

Martes 17 de marzo: Ofrenda con sol y frío de madrugada

El martes 17, primer día de la Ofrenda a la Mare de Déu, el panorama será muy similar al lunes, aunque ya empezará a entrar viento del este. El termómetro se moverá alrededor de los 20 ºC en cuanto a las máximas y escasamente por encima de los 5 ºC durante la noche y la madrugada.

El tiempo en València, día a día de Fallas, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Miércoles 18 de marzo: segundo día de Ofrenda y posibles lluvias

El segundo día de Ofrenda, el miércoles 18 de marzo, comenzarán las nubes y volverá de nuevo la amenaza de lluvia a València aunque, en principio, no se esperan grandes cantidades de agua.

La posibilidad de precipitaciones será del 30% y las temperaturas máximas descenderán ligeramente. Esto se debe a la llegada de vientos del este que traerán "nubes bajas", señala Villena, y que favorecerán la penetración de una borrasca fría por el oeste de la península ibérica.

Aún así, el especialista cree poco probable que la lluvia sea de tal entidad como para deslucir el último día de desfile, que seguirá registrando temperaturas bajas (ya no tanto como el lunes y el martes) durante la noche y la madrugada.

Jueves 19 de marzo: San José y cambio de tiempo

El último día de las Fallas 2026 en València, la fiesta del patrón San José, será similar a la jornada precedente, aunque el redactor jefe de Meteored considera que a partir de ese momento podría producirse un cambio que dominase los siguientes días.

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"Podría volver la lluvia no sólo a Valencia, sino a gran parte de la península una vez que pase San José, sobre todo de cara al fin de semana", especifica el experto, que detalla que en principio las precipitaciones no serían muy cuantiosas en la provincia y que las zonas más afectadas serían las comarcas de la Ribera Baixa y la Safor.