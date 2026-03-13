Esta es la única manera de ir a la mascletà desde Albal si los Cercanías no llegan a València

Hoy es el día. Si no hay acuerdo de última hora en la jornada de hoy, los trenes de Cercanías procedentes de las comarcas del sur de Valencia no llegarán al centro de ciudad durante el fin de semana fallero.

Pese al acercamiento de posturas entre las diferentes administraciones, lo cierto es que a menos de seis horas de la mascletà de este viernes no se ha desbloqueado el problema de la llegada de viajeros a la estación del Norte.

Única alternativa

Por el momento, la única opción viable para llegar hasta el centro de València para ver la mascletà será la de los autobuses lanzadera que ha anunciado la Conselleria de Infraestructuras. Desde hoy, viernes 13 de marzo, la Generalitat refuerza el servicio de Metrobús y ha creado un plan B de lanzaderas Albal-Torrent Avinguda y Albal-La Torre para dar servicio durante los horarios cercanos a mascletàs de Fallas, por si finalmente fracasa la negociación entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno y los trenes de Gandia y Xàtiva finalizan su trayecto en la estación de Albal sin solución de transporte público hasta el centro del Cap i Casal.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la habilitación de un servicio especial de lanzaderas para facilitar la conexión de los viajeros que lleguen a la estación de Albal con la red de transporte metropolitano, en caso de que se prolongue el escenario de choque.

Martínez Mus ha explicado que, ante la “decisión de Renfe de dejar a miles de usuarios en una estación sin ningún tipo de conectividad, resulta evidente que no se podrá atender como corresponde a todos esos pasajeros”. “Los usuarios no tienen ninguna responsabilidad en esta situación que, a juicio de la Generalitat, responde a una solución que nadie entiende y que no resulta útil para los viajeros habituales de estas líneas”, ha incidido el titular de Infraestructuras.

Ante este escenario, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) y la Generalitat “pondrán en marcha un dispositivo de autobuses para tratar de paliar el impacto, aunque ya se ha advertido de que será difícil cubrir toda la demanda, ya que la capacidad de un tren equivale a la de numerosos autobuses”.

Se trata, ha añadido, de una medida de emergencia “ante una situación que ha surgido de un día para otro, sin planificación previa y que no responde a lo que necesitan ni a lo que merecen los usuarios de los municipios que utilizan habitualmente este servicio ferroviario”. En el caso de que Renfe y Ayuntamiento de València lleguen a una solución pactada, se replegará el servicio.

Líneas de conexión

Así, la Generalitat ha puesto en marcha las lanzaderas para facilitar la conexión de estos viajeros con la red de metro, principalmente mediante el refuerzo de frecuencias hacia la estación de Torrent Avinguda. El objetivo es ofrecer una alternativa que permita canalizar el flujo de pasajeros y mejorar su acceso a la red de transporte metropolitano.

Por un lado, la línea Estación de Albal–Metro Torrent Avinguda funcionaría aproximadamente desde las 13.10 hasta las 14.40 horas, con varias salidas escalonadas para trasladar a los pasajeros hasta la estación de metro. El objetivo es facilitar que los viajeros procedentes de Renfe puedan realizar trasbordo en Torrent Avinguda, final de línea y punto de acceso a la red de Metrovalencia. Desde esta estación se podrá continuar en metro hacia la ciudad de València.

Por otro lado, la lanzadera Estación de Albal–La Torre (EMT) permitiría la conexión con la red de autobuses urbanos de València. El objetivo es canalizar a los viajeros hacia puntos con mayor conectividad de transporte público y facilitar así su acceso al área metropolitana y al centro de la ciudad.

No obstante, la ATMV advierte que el servicio será insuficiente si hay un elevado número de viajeros y aboga por viajar en otros horarios y planificar alternativas, como la que ha puesto en marcha Metrovalencia que ha habilitado un servicio el aparcamiento gratuito en la nueva estación de València Sud, que cuenta con 536 plazas, para que los usuarios del metro puedan acceder hasta la instalación en su vehículo, aparcar en el parking y desplazarse hasta el centro de la capital de manera cómoda, rápida y sostenible. También se aboga por viajar en otros horarios para acudir directamente a Valencia.