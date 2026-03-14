Aitana descarga toda su pólvora en la plaza

El reto de disparar después de una locura como la mascletà de Vulcano del viernes 13 era de aúpa para Aitana. Por si no fuera poca responsabilidad, debía hacerlo en uno de los días, si no el que más, con mayor afluencia de público. De hecho, desde las 10.40 horas la Policía Local ha tenido que cortar el tráfico por la afluencia masiva de personas, primero en San Agustín y apenas diez minutos después en la Plaza de España. Pero Aitana venía con todo. En sus alforjas cargaba una mascletà para el sábado 14 con 274 kilos de explosivos, al límite de lo legal, para dejar el pabellón sonoro bien alto.

Y para ser un día de mucho compromiso, Aitana ha estado muy bien. Quizá le costó un pelin pillar velocidad al terremoto, pero en cuanto ha empezado a rodar ha sido ya el acabose, con un final que parecian mas rugidos que truenos. Y como el inicio también había estado muy bien tirado, la gente acabó pasándoselo en grande. O dicho de otra manera, valió la pena madrugar y venir desde cualquier lugar del mundo por muy alejado que estuviera. Aparcar al otro extremo de la ciudad, soportar el calor cuando parecía que iba a hacer menos. Y en definitiva, soportar las apreturas generales de un sábado que era todo menos cómodo. Un éxito.

Así ha sido el disparo del 14 de marzo de la Pirotecnia Aitana / David García Sebastiá

Asistentes al balcón

De alto voltaje político fue también el balcón, aunque sea a escala local, porque, después de asistir varias veces durante el mes de marzo, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la ministra y futura candidata socialista, Diana Morant han coincidido en un mismo balcón. Lo mismo que han hecho las teóricas futuras candidatas a la alcaldía, María José Catalá y Pilar Bernabé. También estuvo la Secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, así como varios miembros del Consell.

Y además, y a pesar de que corren tiempos turbulentos en la ciudad hermana después de lo ocurrido con los bonos consumo, Alicante se dio cita de forma masiva para ver la mascletà del sábado 14 de marzo en València, encabezados por su alcalde, Luis Barcala, la bellea del Foc, Adriana Vico, y diferentes concejales.

Búscate en la mascletà de las fallas de València 2026 del 14 de marzo / Eduardo Ripoll

Castelló podrá venir a los días finales de las fiestas, porque la Magdalena acaba el domingo. Este sábado son Carmen Prades y la corte quienes se desplazan a la Ofrenda.

Noticias relacionadas

También fueron invitados los representantes municipales de Sant Antony de Portmany. Y en el apartado artístico, un clásico y fallero como es el actor Quique Arce, junto con Julia Sapiña, Isabel Sanchis o Pacho Flores y el influencer Javi Maska.