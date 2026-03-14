La Aemet pronostica buen tiempo para el resto de las Fallas con un riesgo escaso de lluvia los dos últimos días

Después de un inicio de Fallas altamente complicado por la meteorología, con una mascletà suspendida, otra arruinada y algún retraso en la salida de ninots a las calles, todo parece indicar que el tiempo se pacifica para lo que queda de fiesta. Para los próximos días se prevé tiempo soleado, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados, noches frías, viento de alrededor de 10 kilómetros por hora, excepto el día de la plantà, que será de 25, y riesgo de lluvias nulo hasta los días 18 y 19, cuando las posibilidades de que precipite son del 30 y el 15 por ciento respectivamente.

Si bajamos más al detalle, el día de la plantà, que es este domingo, día 15, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es de una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19, con un viento de 25 kilómetros por hora. Es precisamente el día que más viento va a hacer y coincidirá con la finalización de la plantà, que es el momento de la fiesta más sensible a este fenómeno meteorológico. Será viento del noroeste que, eso sí, no alterará la sensación térmica respecto de las temperaturas. Tampoco está previsto que llueva y los cielos estarán completamente despejados.

Al día siguiente, el lunes, 16 de marzo, la previsión es que las temperaturas oscilen entre los 6 y los 19 grados, con viento que se moverá entre los 5 y 10 kilómetros por hora. No hay previsión de lluvias.

Previsión para la Ofrenda

Y para los días de la Ofrenda a la Mare de Déu, los días más sensibles del calendario fallero, la previsión es variable. El primer día, el martes 17 de marzo, Aemet prevé cielos despejados, sin lluvias, y con temperaturas de entre 7 y 18 grados centígrados. Sin embargo, para el día 18, miércoles, la previsión se complica ligeramente. Las temperaturas serán de entre 10 y 17 grados, con un 30% de posibilidad de lluvias. Además, el viento subirá hasta los 15 kilómetros por hora.

Finalmente, el día 19 de marzo, día de la Cremà y final de las fiestas, será también un día fresco. La previsión de lluvias baja al 15% y las temperaturas se quedarán entre los 7 y los 17 grados, con viento de 10 kilómetros por hora.

Con este pronóstico, lo normal es que el resto de las Fallas sean apacibles, frescas por las noches, pero con cielos despejados y lluvia, posible pero escasa, solo los dos últimos días.

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El año pasado, según los datos históricos de la Agencia Estatal de Meteorología, fue uno de los más lluviosos en la última semana de Fallas junto con el año 2022. La Ofrenda fue el acto que más sufrió este problema, con verdaderos apuros para las decenas de miles de falleros que, pese a la meteorología, quisieron perderse el acto más emotivo de la fiesta.