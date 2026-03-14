Alegría en Espartero "pero ahora esperamos más premio con la falla"

Desde que empezó la votación en la Exposición del Ninot, a primeros de febrero, el número 204 aprecía de forma reiterada en el ordenador que recogía los sufragios populares. Lo que demostraba que la figura presnetada por Espartero-Ramón y Cajal partía como clara favorita al indulto. Y así fue . Un abismo de casi el doble de votos le separó del segundo clasificado, la más que meritoria Corretgería-Bany dels Pavesos.

Una generación ha pasado desde que Espartero no saboreaba la satisfacción de un indulto. La comisión ha resurgido en los últimos años y se ha acompañado de la participacion en el proyecto de Juan Armiñana. Con la falla grande les va bien: han ganado tres veces seguidas la Primera A. Pero la Especial infantil, el gran objeto de deseo, se les ha resistido. Ahora, de la mano de Zvonimir Ostoic, han dado el primer paso dentro de ese, por otra parte, difícil asalto. Lo cierto es que, de momento, el Museo Fallero ya les espera.

"Es una emoción impresionante y más con esta figura. Esperemos llevarnos alguna sorpresita más" decía Jose Vicente López, presidente de Espartero, entre lágrimas y casi sin poder hablar, en referencia al concurso de fallas infantl del día 15.

Y ahora esperan el veredicto de la falla

No es normal que el artista también acuda a la lectura del veredicto. Pero Zvonimir, "Z", sí que lo hizo y algo más contenido, mostraba la pequeña adosada a una de las paredes del ninot con recreación de la figura salvada hace 40 años. La espera, a tenor de los gritos de la comisión, ha merecido la pena. "Espartero es una comisión histórica y es emocionante volver a conseguir un ninot indultado 40 años después, además con un alfabaguer valenciano. Es un honor trabajar con este gran equipo. Espero poder conseguir más premios en estas fallas".

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Quienes lo celebran como propio son los cargos infantiles. El presidente, Alex. Las falleras mayores infantiles, las hermana Mia y Maia -un auténtico trabalenguas con su fallera mayor, que se llama Mila. Son ellos los que entregarán la figura en la Exposición del Ninot este verano. Decían sentir un gran privilegio al representar a la falla "en su año de la vuelta a lo mas alto del podium de los ninots. Estamos súper contentas, esperamos que mañana pase lo mismo", han pedido entre gritos de "alabín alabán a la vista está, Espartero y nadie más".