Aluvión de multas antes de la semana grande de Fallas: 31 sanciones por uso indebido de petardos y 18 por orinar en la calle

La Policía Local de València ha impuesto en los primeros días de Fallas, sin que se hayan iniciado todavía los días grandes de las fiestas, un total de 31 multas por uso indebido de la pólvora en las calles de la ciudad, 25 por consumo de alcohol en la vía pública y 18 por orinar en la calle.

Este es el primer balance de la actuación de Policía Local que también ha interpuesto 99 denuncias por infracción de la ley 4/2025 de tenencia de drogas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las sanciones por miccionar en la vía pública se está interponiendo aplicando la actual Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, del año 2009, que penaliza "cualquier acto que produzca suciedad o sea contrario a la limpieza y decoro de la vía pública" con multas que pueden ser de hasta 750 euros.

Así lo ha explicado el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, quien ha recordado que el Ayuntamiento "está en la última fase de tramitación de la nueva Ordenanza de Limpieza, ya que el plazo de exposición pública ha finalizado y ahora deberá ser aprobada definitivamente por el pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

La nueva Ordenanza incluye nuevas prohibiciones que no estaban recogidas expresamente en la normativa actual, como abandonar basura y residuos en los espacios públicos (sancionada con hasta 3.000 euros) o tirar residuos de pequeño tamaño como colillas, cáscaras, chicles o papeles fuera de papeleras o contenedores (hasta 1.500 euros).

Multas de hasta 3.000 euros

También se sanciona con hasta 3.000 euros depositar en las papeleras los residuos domiciliarios o comerciales y elementos voluminosos; escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, y hacer pintadas en las paredes y elementos verticales y horizontales de elementos protegidos patrimonialmente.

La nueva norma también multará con hasta 1.500 euros no retirar los escombros de obras en vía pública con consecuencias graves para el entorno.

Mundina ha destacado el "esfuerzo presupuestario" que realiza el Ayuntamiento en el plan de limpieza y recogida de residuos durante las Fallas, que cuenta con un presupuesto de 3,2 millones, un 9 % más que en 2025.

A través de este plan, se movilizan equipos polivalentes que realizarán 34.613 jornadas de trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, y con refuerzos específicos en zonas de máxima afluencia y nueva maquinaría para limpiar zonas de difícil acceso.

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Además, incluye desde acciones que se realizaron antes de la crida hasta intervenciones postfallas "para garantizar la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad antes, durante y después de las fiestas".