¿Quien es el artista fallero ganador del ninot indultat infantil que se llama Zvonimir Ostoic?

"La primera vez que escuché mi nombre y que no fuera ni mío ni de mi abuelo fue de un futbolista: Zvonimir Boban" . Porque de alguien que se llame Zvonimir Ostoic puedes esperar que sea un deportista yugoslavo. Pero es mucho más difícil que se asocie a un artista fallero chileno, con abuelos de tres nacionalidades diferentes.

Pues ese es el ganador del "ninot indultat" infantil de 2026. Pero si hay que definirlo profesionalmente, también es una madeja: es arquitecto técnico, cantante lírico, escenógrafo y, por fin, artista fallero. Lo cierto es que es, además, el primer artista fallero no español que consigue salvar el fuego una figura y ahora afronta ser también el primero que gana en la Sección Especial.

Por partes: "mi madre es chilena y mi padre es italo-croata: mi abuela es italiana y mi abuelo es croata" y "llevo 23 años en València".

Para los conocedores del mundo de las Fallas, Zvonimir Ostoic no es ningún desconocido. Pero el que es conocido artísticamente simplemente como "Z", llegó al mundo del taller fallero tras otra carrera no menos rocambolesca: "yo soy Arquitecto Superior. cuando llegue estuve trabajando de eso, pero después pasé a la ópera. Pero como cantante. Pasé al Palau de les Arts. Vine a España con una beca del gobierno chileno para estudiar canto en Madrid, pero entre´en València a través del Coro de la Generalitat. Allí esuve de figurante, actos... en el Palau pero una vez allí me adendré en el mundo de los decorados". Ahora mismo se le puede ver cantando en la Basílica de la Virgen de los Desamparados como solista. Pero el arquitecto, cantante y escenógrafo aún no había dicho su última palabra: le faltaba recalar en el mundo de las Fallas. "Empecé con Manuel Algarra cuando nos reunió Miguel Prim para hacer la falla de los Héroes de Maestro Gozalbo junto con Paco López".

Bocetos de la Sección Especial Infantil de las Fallas de València 2026 /

Natural de Viña del Mar

Es normal que su nombre "choque": "siempre me preguntan el porqué del nombre o como un extranjero hace fallas, pero yo me siento valenciano de adopción y mis hijos son más españoles y valencianos que otra cosa

En Chile vivía en Viña del Mar "muy cerca de donde se celebra el festival de la canción. A Italia, la tierra de mi abuela sí que he ido, pero a Croacia aún no".

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Como autor en solitario se estrenó en 2024, plantando y ganando la falla de Isabel la Católica-Cirilo Amorós. El pasado año repitió ahí y se estrenó en l'Antiga de Campanar. Nada más acabar las Fallas de 2025 se le anunció como nuevo responsable de Espartero-Ramón y Cajal en busca del primer premio de la Sección Especial.