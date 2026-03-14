Caixa Ontinyent refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con una nueva oficina en Elche

La expansión territorial y el compromiso social continúan marcando la hoja de ruta de Caixa Ontinyent. La entidad ha abierto recientemente una nueva oficina en Elche, un paso estratégico que refuerza su presencia en la provincia de Alicante y que consolida su apuesta por acercar su modelo de banca de proximidad a las principales ciudades del territorio.

La elección de Elche no es casual. Es la tercera ciudad más poblada de la Comunitat Valenciana y uno de los grandes motores económicos del arco mediterráneo, con un tejido empresarial dinámico y una marcada tradición industrial. En este contexto, la nueva oficina —situada en la calle Reina Victoria— nace con el objetivo de ofrecer un servicio financiero cercano y personalizado tanto a particulares como a empresas, comercios y profesionales.

Juego de educación financiera, porque en Caixa Ontinyent están pendientes del saber de sus clientes / Caixa Ontinyent

Esta apertura se enmarca en un proceso de crecimiento sostenido que está permitiendo a Caixa Ontinyent ampliar su implantación territorial sin renunciar a su esencia: una banca basada en el trato directo, el conocimiento del cliente y la cercanía. La entidad mantiene un modelo de atención que prioriza el asesoramiento individualizado y la relación personal, elementos que la diferencian en un entorno financiero cada vez más digitalizado.

Otras aperturas que refuerzan la identidad

La llegada a Elche se suma a otras aperturas recientes que refuerzan la estrategia de crecimiento de la entidad. Entre ellas destaca la oficina inaugurada en la ciudad de Alicante, un hito por tratarse de la capital provincial y uno de los principales centros económicos y administrativos del territorio. Asimismo, la presencia en Paterna permite a la entidad consolidar su posicionamiento en el área metropolitana de Valencia, uno de los polos empresariales más dinámicos de la Comunitat.

Estas nuevas implantaciones reflejan una etapa de renovación y evolución constante para Caixa Ontinyent, que en los próximos meses pondrá en marcha su nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2028.

Sin embargo, el crecimiento de Caixa Ontinyent no se mide únicamente en número de oficinas. La entidad mantiene un fuerte compromiso con el bienestar de las personas, no solo desde el punto de vista financiero, sino también a través de su actividad social. En este sentido, 2026 será un año especialmente significativo, ya que la entidad ha decidido duplicar su inversión en obra social hasta alcanzar los 3,8 millones de euros.

Caixa Ontinyent apuesta por iniciativas centradas en diferentes ámbitos, para todos los usuarios / Caixa Ontinyent

Esta inversión se canalizará a través de múltiples iniciativas educativas, culturales y asistenciales, orientadas a generar un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Uno de los proyectos más destacados será la aportación de 1,7 millones de euros para impulsar la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en el campus de Ontinyent.

La creación de esta nueva facultad supone un proyecto estratégico para el territorio, con capacidad para atraer talento, impulsar la investigación y dinamizar la economía local mediante la llegada de estudiantes, profesorado y nuevas actividades vinculadas al ámbito universitario.

Una suma incansable de iniciativas

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones centradas en la educación, la sostenibilidad, la cultura y el apoyo a colectivos vulnerables, ámbitos en los que la obra social de la entidad mantiene una larga trayectoria de colaboración con asociaciones y proyectos sociales.

Caixa Ontinyent es actualmente la única caja de ahorros de la Comunitat Valenciana, una singularidad que marca su manera de entender la actividad financiera. Parte de sus beneficios se reinvierte directamente en la sociedad, contribuyendo al desarrollo económico y social de las localidades donde está presente.

En este contexto, la apertura de la oficina de Elche simboliza algo más que una expansión territorial. Representa la voluntad de seguir creciendo junto a las personas, combinando servicio financiero, cercanía y compromiso social para contribuir al progreso del territorio.