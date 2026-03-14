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La gran afluencia de personas al centro de València obliga a la Policía Local a adelantar los cortes de tráfico

Compromís denuncia que los autobuses de la EMT han quedado atrapados durante 40 minutos en la Plaza de España

Momento del atasco de autobuses en Plaza de España.

Momento del atasco de autobuses en Plaza de España. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La gran afluencia de público al centro de València a lo largo de esta mañana ha obligado a la Policía Local a adelantar los cortes de tráfico más de una hora sobre el horario normal. Según fuentes municipales, lo previsto en un día normal es que la circulación se corte en San Agustín a las 12 del medio día, pero en esta ocasión ese primer cinturón que ha adelantado a las 10.40 horas y apenas diez minutos después, a las 10.50 horas, se ha tenido que estableces el segundo corte a la altura de la Plaza de España.

En este contexto, los problemas de circulación, habituales en los últimos tiempos y más aún durante las fiestas falleras, se han multiplicado en la zona centro. Compromís, por ejemplo, ha denunciado un caso paradigmático. "La imagen era reveladora en la plaza de España, cruce en el que desembocan varias arterias principales del Cap i Casal, donde muchos autobuses de la EMT han quedado bloqueados hasta 40 minutos sin poder prestar servicio por la total falta de control del gobierno de PP y Vox, que ha tardado mucho tiempo en enviar agentes de policía que pudieran regular correctamente el tráfico", dicen.

Según explica el concejal Giuseppe Grezzi, testigo del colapso vivido en este “supersábado” de Fallas, “no se ha aplicado ningún filtro para el tráfico privado en este entorno, por lo que se ha convertido en una auténtica trampa para el transporte público, con decenas de retrasos y autobuses fuera de servicio porque no podían avanzar hacia su destino, además de coches circulando por el carril bus”. “La imagen de colapso total es reveladora, demuestra que no saben cómo gestionar la ciudad en Fallas”, considera el edil.

Ciudad desbordada

Grezzi considera que este año “la ciudad está completamente desbordada en estas Fallas”, y "todo responde a una falta de planificación evidente del gobierno de PP y Vox". “Tenemos a los pasajeros de Cercanías que no llegan a la Estación del Norte, la huelga de Metrovalencia, la EMT totalmente colapsada y el tráfico privado lleva desde el día 4 en un atasco permanente porque sacó las carpas el día 4 a cortar las calles; es imposible que la movilidad en esta ciudad funcione con ese panorama”, denuncia Grezzi.

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El concejal asegura que a este paso “el operativo especial de movilidad de estas Fallas será el gran fracaso de Catalá, porque ha perdido el control de la ciudad”.

Atasco en la Plaza de España.

Atasco en la Plaza de España. / Levante-EMV

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