Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes y metro mascletàTiempo FallasCancelacionesEl centro, a reventarPerros FallasOfrendaDirecto FallasHospital La FeSerra Gelada
instagramlinkedin

Divertida coreografía de Aitana en el castillo del viernes 13 en las Fallas de València 2026

La pirotecnia vuelve este sábado con el disparo de la "mascletà"

Así fue el castillo del 13 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento

Así fue el castillo del 13 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Aitana protagonizó el castillo -el "espectáculo pirotécnico nocturno"- que despedía el viernes 13 y daba la bienvenida al sábado 14, esa jornada que estará caracterizada por el tramo final de la "plantà" de las fallas grandes, la "plantà" completa de las infantiles y cientos de verbenas en toda la ciudad.

La pirotecnia ofreció el, hasta el momento, disparo más entretenido de la serie, con efectos digitales que ha entretenido al público por el diálogo que sugería a base de coreografías, siendo muy aplaudidos, aunque el saludo desde el balcón no pudo ser tan masivo al estar instalado, justo debajo, el escenario en el que se había celebrado el festival folclórico.

Noticias relacionadas

Aitana completa su particular ciclo con el disparo de la "mascletà" de este sábado

El apoteósico recibimiento a Pirotecnia Vulcano en el Ayuntamiento

El apoteósico recibimiento a Pirotecnia Vulcano en el Ayuntamiento

Moisés Domínguez

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

Tracking Pixel Contents