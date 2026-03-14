Cuba-Literato Azorín confirma el estreno de SacabutxArt en Sección Especial
Cuba-Literato Azorín ha sido la última comisión en tener un problema y la primera en solucionarlo, en la Sección Especial. Lo que demuestra que tanto el final de ciclo con Carlos Carsí estaba más que acordado y el fichaje del nuevo artista también estaba acordado. Artista no: artistas, porque son dos los que se estrenarán, tal como ya publicó Levante-EMV en su Directo Fallas en la noche del viernes.
José Enrique Giménez Verdeguer y Vicente Torres Estal constituyeron la sociedad artística SacabutxArt en 2019 tras haber iniciado su carrera en solitario, especialmente en Rubén Darío-Fray Luis Colomer y Séneca-Yecla, respectivamente. Desde entonces han llevado a cabo su carrera de forma casi permanente en la zona medio-alta, en el primer tercio del escalafón. A partir de 2022 dieron un nuevo salto cualitativo, empezando a plantar en San Marcelino, en Primera A, consiguiendo buenos resultados para las posibilidades económicas con las que trabajan. Dicho de otra forma, han trabajado mucho y ya volúmenes más grandes para dar el salto a la máxima categoría.
Siempre con premio
Una de las características exhibidas hasta el momento ha sido que la totalidad de fallas que han plantado bajo esa firma han sido premiadas, lo que habla de un trabajo bien hecho. Cuentan con cinco victorias y su año apoteósico fue en las Fallas de Septiembre de 2021, en la que sumaron tres de ellos. También son especialistas en ingenio y gracia y su estilo se caracteriza por una pintura muy definida, basada en colores cálidos.
Cuba-Literato Azorín ha descrito la contratación asegurando que son "un equipo con talento, experiencia, ganas y mucha ilusión".
SacabutxArt era uno de los talleres que se contaba con que, más pronto que tarde, podrían dar el santo a la máxima categoría, que ahora tendrán que gestionar y definir también con qué más fallas se quedan en 2027. Ahora quedan todavía por desvelar sus fichajes tanto la Plaza del Pilar como Exposicion-Micer Mascó.
De momento, sí que continuarán en San Marcelino, al confirmarse la continuidad precisamente el mismo viernes que acabó con el fichaje en Especial
La comisión ruzafeña también ha anunciado la continuidad de Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo con la falla infantil, con lo que llegarán ya a los cinco años juntos.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M