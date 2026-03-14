Cuba-Literato Azorín confirma el estreno de SacabutxArt en Sección Especial

Cuba-Literato Azorín ha sido la última comisión en tener un problema y la primera en solucionarlo, en la Sección Especial. Lo que demuestra que tanto el final de ciclo con Carlos Carsí estaba más que acordado y el fichaje del nuevo artista también estaba acordado. Artista no: artistas, porque son dos los que se estrenarán, tal como ya publicó Levante-EMV en su Directo Fallas en la noche del viernes.

José Enrique Giménez Verdeguer y Vicente Torres Estal constituyeron la sociedad artística SacabutxArt en 2019 tras haber iniciado su carrera en solitario, especialmente en Rubén Darío-Fray Luis Colomer y Séneca-Yecla, respectivamente. Desde entonces han llevado a cabo su carrera de forma casi permanente en la zona medio-alta, en el primer tercio del escalafón. A partir de 2022 dieron un nuevo salto cualitativo, empezando a plantar en San Marcelino, en Primera A, consiguiendo buenos resultados para las posibilidades económicas con las que trabajan. Dicho de otra forma, han trabajado mucho y ya volúmenes más grandes para dar el salto a la máxima categoría.

El arte de SacabutxArt en San Marcelino este año / Moisés Domínguez

Siempre con premio

Una de las características exhibidas hasta el momento ha sido que la totalidad de fallas que han plantado bajo esa firma han sido premiadas, lo que habla de un trabajo bien hecho. Cuentan con cinco victorias y su año apoteósico fue en las Fallas de Septiembre de 2021, en la que sumaron tres de ellos. También son especialistas en ingenio y gracia y su estilo se caracteriza por una pintura muy definida, basada en colores cálidos.

Cuba-Literato Azorín ha descrito la contratación asegurando que son "un equipo con talento, experiencia, ganas y mucha ilusión".

SacabutxArt era uno de los talleres que se contaba con que, más pronto que tarde, podrían dar el santo a la máxima categoría, que ahora tendrán que gestionar y definir también con qué más fallas se quedan en 2027. Ahora quedan todavía por desvelar sus fichajes tanto la Plaza del Pilar como Exposicion-Micer Mascó.

De momento, sí que continuarán en San Marcelino, al confirmarse la continuidad precisamente el mismo viernes que acabó con el fichaje en Especial

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La comisión ruzafeña también ha anunciado la continuidad de Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo con la falla infantil, con lo que llegarán ya a los cinco años juntos.