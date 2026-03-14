Asistencias sanitarias
Diez personas heridas, 53 lipotimias y tres evacuaciones al hospital en la mascletà de este sábado 14 de marzo
En total, se han atendido 88 asistencias sanitarias
La mascletà del 14 de marzo ha dejado un total de 88 asistencias sanitarias y 3 evacuaciones a centros hospitalarios, según arroja el informe de Cruz Roja. Las atenciones más frecuente han sido por lipotimias, con un total de 53 casos. También se contabilizaron 10 heridas, 6 traumatismos, 11 crisis de ansiedad, 1 quemadura, 1 patología cardiaca y 1 cuerpo extraño en ojos, además de 5 casos clasificados como otros.
Tres de los atendidos han tenido que ser evacuados a centros hospitaliarios en ambulancia: una mujer por epilepsia, otra por un traumatismo y un varón por dolor abdominal.
El dispositivo desplegado para el acto contó con 15 recursos materiales y 81 efectivos humanos.
El informe detalla además que hubo 8 asistencias leves por acto, de las cuales 7 fueron por heridas y 1 por cuerpo extraño en un ojo. En cuanto a las evacuaciones hospitalarias, se produjeron por 1 caso de epilepsia, 1 dolor abdominal y 1 traumatismo.
Para cubrir la mascletà, el operativo movilizó 2 ambulancias tipo C, 3 ambulancias tipo B, 6 vehículos de transporte, 1 vehículo de coordinación y 3 postas sanitarias. En el plano humano, participaron 3 médicos, 3 profesionales de enfermería, 20 TES, 53 socorristas y 2 coordinadores.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M