Diez personas heridas, 53 lipotimias y tres evacuaciones al hospital en la mascletà de este sábado 14 de marzo

La mascletà del 14 de marzo ha dejado un total de 88 asistencias sanitarias y 3 evacuaciones a centros hospitalarios, según arroja el informe de Cruz Roja. Las atenciones más frecuente han sido por lipotimias, con un total de 53 casos. También se contabilizaron 10 heridas, 6 traumatismos, 11 crisis de ansiedad, 1 quemadura, 1 patología cardiaca y 1 cuerpo extraño en ojos, además de 5 casos clasificados como otros.

Tres de los atendidos han tenido que ser evacuados a centros hospitaliarios en ambulancia: una mujer por epilepsia, otra por un traumatismo y un varón por dolor abdominal.

El dispositivo desplegado para el acto contó con 15 recursos materiales y 81 efectivos humanos.

El informe detalla además que hubo 8 asistencias leves por acto, de las cuales 7 fueron por heridas y 1 por cuerpo extraño en un ojo. En cuanto a las evacuaciones hospitalarias, se produjeron por 1 caso de epilepsia, 1 dolor abdominal y 1 traumatismo.

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Para cubrir la mascletà, el operativo movilizó 2 ambulancias tipo C, 3 ambulancias tipo B, 6 vehículos de transporte, 1 vehículo de coordinación y 3 postas sanitarias. En el plano humano, participaron 3 médicos, 3 profesionales de enfermería, 20 TES, 53 socorristas y 2 coordinadores.