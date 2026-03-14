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Asistencias sanitarias

Diez personas heridas, 53 lipotimias y tres evacuaciones al hospital en la mascletà de este sábado 14 de marzo

En total, se han atendido 88 asistencias sanitarias

Mascletà del 14 de marzo.

Mascletà del 14 de marzo. / Eduardo Ripoll

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La mascletà del 14 de marzo ha dejado un total de 88 asistencias sanitarias y 3 evacuaciones a centros hospitalarios, según arroja el informe de Cruz Roja. Las atenciones más frecuente han sido por lipotimias, con un total de 53 casos. También se contabilizaron 10 heridas, 6 traumatismos, 11 crisis de ansiedad, 1 quemadura, 1 patología cardiaca y 1 cuerpo extraño en ojos, además de 5 casos clasificados como otros.

Tres de los atendidos han tenido que ser evacuados a centros hospitaliarios en ambulancia: una mujer por epilepsia, otra por un traumatismo y un varón por dolor abdominal.

El dispositivo desplegado para el acto contó con 15 recursos materiales y 81 efectivos humanos.

El informe detalla además que hubo 8 asistencias leves por acto, de las cuales 7 fueron por heridas y 1 por cuerpo extraño en un ojo. En cuanto a las evacuaciones hospitalarias, se produjeron por 1 caso de epilepsia, 1 dolor abdominal y 1 traumatismo.

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Para cubrir la mascletà, el operativo movilizó 2 ambulancias tipo C, 3 ambulancias tipo B, 6 vehículos de transporte, 1 vehículo de coordinación y 3 postas sanitarias. En el plano humano, participaron 3 médicos, 3 profesionales de enfermería, 20 TES, 53 socorristas y 2 coordinadores.

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