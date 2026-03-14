La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir

Filas de cinco personas "como mínimo" y sanciones por no vestir la "indumentaria tradicional" recogida en el reglamento fallero y por desfilar más personas de las registradas en el censo o por invitar a otros colectivos festeros son algunas de las normas de la Ofrenda de las Fallas 2026. Este es el acto que se desarrollará los próximos días 17 y 18 de marzo, en el que los falleros de las comisiones de València y de localidades del área metropolitana integradas en la Junta Central Fallera (JCF) ofrecerán sus flores a la Virgen de los Desamparados. Básicamente, son las mismas de todos los años, pero cada vez se pone más énfasis en su cumplimiento por el alargamiento de horarios en las dos sesiones de la ofrenda y por el aumento progresivo del censo fallero, que este año ya está en 128.000 personas.

La normativa, que fue aprobada por la asamblea de presidentes de falla, se mantiene en su práctica totalidad respecto al año anterior y tiene por objeto establecer las "reglas comunes" que deberán ser respetadas "por la totalidad de comisiones de falla, así como organismos y entidades" invitadas a participar en la ofrenda.

Según se recoge en las instrucciones, su cumplimiento tiene como objetivo "la armonía en el desfile de todas aquellas personas que participen en la misma en aras a conseguir, debido a la complejidad en su planificación, un desarrollo del acto lo más lucido y organizado posible".

Así, la JCF establece que únicamente se podrá desfilar "en los horarios y recorridos oficiales establecidos y aprobados tanto por el pleno como por la asamblea de presidentes" falleros, además de que deberá respetarse "con total puntualidad" los horarios de salida.

Las comisiones tienen que desfilar en filas de cinco falleras o falleros "cómo mínimo" y, en el caso de que el número de integrantes de una comisión no sea múltiplo de cinco, se formarán "tantas filas de cinco componentes como sea posible, las necesarias de cuatro componentes para completar el total de participantes y, en su caso, una fila de tres si fuese necesario para completar la distribución total".

En cualquier caso, según se añade, estas filas inferiores a cinco componentes deberán ir situadas "al final de la comisión", en ningún caso "intercaladas en otros lugares del desfile alterando la distribución general establecida".

Filas, canastillas y representantes

Por su parte, la distancia entre las filas será de "aproximadamente tres metros, incluidos el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores que sean portadas" y se remarca que solo "se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las falleras mayores de la comisión respecto del resto de componentes, que podrá ser aproximadamente de cinco metros".

Sobre las canastillas, se añade que cada falla podrá llevar como máximo una en la comisión infantil y una en la mayor, al igual que solo podrá ir acompañada como máximo por una agrupación musical en la infantil y una en la mayor.

En cuanto a los máximos representantes de las comisiones, la normativa establece que el presidente o presidenta de la comisión irá integrado en la primera fila, "sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes", mientras que el presidente infantil "podrá desfilar destacado con una separación máxima de tres metros respecto del resto de componentes".

La JCF también recuerda la prohibición de "realizar pasillos de recibimiento por los componentes de la comisión a las falleras mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza de la Virgen o en las salidas establecidas del recorrido oficial", puesto que supone "una paralización del desfile en este punto del recorrido que repercute en el desplazamiento del resto de comisiones". También prohíbe "girar o voltear la canastilla en cualquier punto del recorrido oficial", que "el establecido por la organización de JCF".

Indumentaria tradicional

Respecto a la indumentaria, en el punto octavo se indica que todos los falleros y falleras que participen en la Ofrenda "deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada en el artículo 64 y 65 del vigente reglamento fallero".

Por otro lado, las normas también establecen que las comisiones falleras "no podrán invitar a título particular para participar en la Ofrenda a cualquier otra comisión de falla o colectivo festero no perteneciente al censo de JCF", aunque sí que se permite "la invitación de cortesía que se realice hacia algún colectivo festero con el que se esté hermanado y que nunca superará el número de 10/12 personas (dos filas)" que "no podrán desfilar destacadas".

Sanciones

En el apartado de infracciones, la normativa de la JCF prevé sanciones ante incumplimientos por parte de las comisiones en el número de componentes por fila o la distancia de separación marcada para las filas, en el hecho de "desfilar más personas de las que existan en el censo oficial registrado en JCF" y de "invitar a participar a otras fallas o entidades festeras no censadas".

También prohíbe "realizar acciones de cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares durante el recorrido oficial" y "no vestir la indumentaria tradicional contemplada en el reglamento fallero o prendas no admitidas como ropa de particular, blusón y similares".

Las sanciones oscilarán "entre el apercibimiento por escrito" para las leves "hasta la prohibición de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las más graves". Para determinar la gravedad, se tendrá en cuenta "la repercusión en el desarrollo del desfile, la reiteración y reincidencia de las acciones sancionables, así como las actitudes de desprecio o incumplimiento de las normas".

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Finalmente, la normativa recoge que la organización de la ofrenda "garantizará la participación de todas las personas atendiendo a criterios de igualdad y accesibilidad".