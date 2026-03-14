Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyTiempo FallasTrenes mascletàCalendario pirotécnicoChurrerías y mercadillosDirecto FallasCastillo fuegos artificialesPerros FallasCancelación MorrisseyRector UV
instagramlinkedin

Fallas 2026

La mascletà de hoy 14 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido con 274 kg de pólvora

La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.

La mascletà de hoy, sábado 14 de marzo, la disparará la Pirotecnia Aitana, una firma de Bèlgida fundada en 2007 y que dispara en la plaza del Ayuntamiento de València desde 2011.

El espectáculo pirotécnico diseñado por Aitana para esta decimocuarta mascletà del ciclo fallero de marzo es uno de los más potentes de estas Fallas 2026 en cuanto a cantidad de pólvora que se disparará: se tirarán 274 kg de pólvora (el límite está en 275) en escasos seis minutos. Contará con un terremoto terrestre de cinco pasadas que irá in crescendo y que estará combinado con un terremoto aéreo hasta llegar al golpe final de la mascletà de hoy.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 14: Pirotencia Aitana / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

Entre los invitados que presenciarán la mascletà de hoy, sábado 14 de marzo, desde el balcón del Ayuntamiento de València estarán el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la secretaria de Estado de Comunicación, Lidia del Canto.

Asimismo, acudirán al balcón municipal el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado de varios integrantes de su equipo de gobierno; el vicepresidente segundo del Consell, Pepe Díez; la consellera de Educación, María del Carmen Ortí; y el consejero del Gobierno de Canarias, Hipólito Alejandro Suárez.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayor e infantil, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor, también compartirán el balcón con el comandante naval Jesús Otero y con el delegado de Defensa, Ángel José Adam García; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo Beltrán; y el Fiscal Superior, José Francisco Ortiz.

La mascletà de hoy sábado 14 de marzo en directo desde la plaza del Ayuntamiento de València: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido.

La mascletà de hoy sábado 14 de marzo en directo desde la plaza del Ayuntamiento de València: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido. / GVA

Búscate en la mascletà de las fallas de València 2026 del 14 de marzo

Búscate en la mascletà de las fallas de València 2026 del 14 de marzo

Ver galería

Búscate en la mascletà de las fallas de València 2026 del 14 de marzo / Eduardo Ripoll

También se darán cita en este espacio representantes de otros ámbitos sociales, como el actor Quique Arce; la cantante Julia Sapiña; el influencer Javi Maska; la diseñadora Isabel Sanchis; el músico Pacho Flores; y miembros de la asociación Aspanion.

Noticias relacionadas y más

La Bellea del Foc, Adriana Vico, asistirá también a esta decimocuarta mascletà de hoy en València. Junto a ella estará el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, y algunos miembros de la corporación municipal, así como la consellera de Juventud y Participación Ciudadana del Consell Insular de Ibiza, Marilina Ribas.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  5. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
  6. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
  7. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
  8. Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M

Aitana descarga toda su pólvora en la plaza

Aitana descarga toda su pólvora en la plaza

València, a reventar en el supersábado fallero

València, a reventar en el supersábado fallero

La gran afluencia de personas al centro de València obliga a la Policía Local a adelantar los cortes de tráfico

La gran afluencia de personas al centro de València obliga a la Policía Local a adelantar los cortes de tráfico

En directo, la mascletà de hoy en València: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido con 274 kg de pólvora

En directo, la mascletà de hoy en València: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido con 274 kg de pólvora

Las Fallas de València 2026, en directo: Ríos de gente en la Estación del Norte y todo el centro

Las Fallas de València 2026, en directo: Ríos de gente en la Estación del Norte y todo el centro

El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo para hoy sábado pero también da buenas noticias

El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo para hoy sábado pero también da buenas noticias

Programa de las Fallas de València del 14 de marzo | Ninot Indultat y cientos de verbenas

Programa de las Fallas de València del 14 de marzo | Ninot Indultat y cientos de verbenas

Ninot Indultat Infantil 2026, en directo: El veredicto popular decide qué figura se salva del fuego este año

Ninot Indultat Infantil 2026, en directo: El veredicto popular decide qué figura se salva del fuego este año
Tracking Pixel Contents