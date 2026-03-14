La mascletà de hoy 14 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido con 274 kg de pólvora

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.

La mascletà de hoy, sábado 14 de marzo, la disparará la Pirotecnia Aitana, una firma de Bèlgida fundada en 2007 y que dispara en la plaza del Ayuntamiento de València desde 2011.

El espectáculo pirotécnico diseñado por Aitana para esta decimocuarta mascletà del ciclo fallero de marzo es uno de los más potentes de estas Fallas 2026 en cuanto a cantidad de pólvora que se disparará: se tirarán 274 kg de pólvora (el límite está en 275) en escasos seis minutos. Contará con un terremoto terrestre de cinco pasadas que irá in crescendo y que estará combinado con un terremoto aéreo hasta llegar al golpe final de la mascletà de hoy.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 14: Pirotencia Aitana / David García Sebastiá

Quién estará en el balcón del Ayuntamiento de València

Entre los invitados que presenciarán la mascletà de hoy, sábado 14 de marzo, desde el balcón del Ayuntamiento de València estarán el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la secretaria de Estado de Comunicación, Lidia del Canto.

Asimismo, acudirán al balcón municipal el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado de varios integrantes de su equipo de gobierno; el vicepresidente segundo del Consell, Pepe Díez; la consellera de Educación, María del Carmen Ortí; y el consejero del Gobierno de Canarias, Hipólito Alejandro Suárez.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayor e infantil, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor, también compartirán el balcón con el comandante naval Jesús Otero y con el delegado de Defensa, Ángel José Adam García; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo Beltrán; y el Fiscal Superior, José Francisco Ortiz.

La mascletà de hoy sábado 14 de marzo en directo desde la plaza del Ayuntamiento de València: Pirotecnia Aitana dispara al límite de lo permitido. / GVA

Búscate en la mascletà de las fallas de València 2026 del 14 de marzo / Eduardo Ripoll

También se darán cita en este espacio representantes de otros ámbitos sociales, como el actor Quique Arce; la cantante Julia Sapiña; el influencer Javi Maska; la diseñadora Isabel Sanchis; el músico Pacho Flores; y miembros de la asociación Aspanion.

La Bellea del Foc, Adriana Vico, asistirá también a esta decimocuarta mascletà de hoy en València. Junto a ella estará el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, y algunos miembros de la corporación municipal, así como la consellera de Juventud y Participación Ciudadana del Consell Insular de Ibiza, Marilina Ribas.