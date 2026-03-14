Espartero - Ramón y Cajal, Ninot Indultat Infantil 2026 de las fallas de València

Era el gran favorito y ha cumplido con las expectativas. El ninot de la falla Espartero - Gran Vía Ramón y Cajal se ha convertido en el Ninot Indultat Infantil de las fallas de València 2026. Así se ha sabido pasadas las cinco y media de la tarde de este sábado 14 de marzo, cuando la fallera mayor infantil de València 2026, Marta Mercader, ha dado a conocer el resultado de la votación popular que ha elegido el ninot infantil que se salvará de las llamas y formará parte de la extensa colección del Museo Fallero. Durante la lectura del veredicto, las comisiones agolpadas en el interior y el exterior del Museu de les Ciències han vivido con tremenda emoción la lectura del veredicto, con la que se ha dado a conocer el listado con los 10 ninots más apoyados por el público.

Ha sido un veredicto "cantado". Todos los pronunciamientos estaban a favor de esta figura y ha doblado a la segunda más votada, que la sido la gran sorpresa del recuento: Corretgería-Bany dels Pavesos,

Se trata de una recreación, dentro de las cosas que le han pasado a "Pepet", el protagonista de la falla, del momento en que su hermana Ampa ha sido nombrada fallera mayor infantil de València. Es un ninot con dos escenas juntas. Una la de Pepet y su padre abrazando a su hermana y otra, la de un artesano preparando el "alfabueguer" que le van a regalar en la Proclamación. Se trata de una figura muy al uso indultable llena de detalles. Desde la raqueta utilizada en la Batalla de Flores al perro reclamando atención, los centros de flor o la prensa que se hace eco del acontecimiento.

Chileno de nacionalidad

Es la primera vez que un extranjero gana el primer premio. Es obra del chileno Zvonimir Ostoic, quien este año debuta en la máxima categoría, en la que es uno de los grandes favoritos, en aparente duelo con Convento Jerusalén. "Arca. El Viatje de Pepet" es el lema de la falla, en la que se repasan los acontecimienots vividos por el protagonista.

40 años desde el anterior indulto de Espartero

Habían pasado cuarenta años desde el último indulto a Espartero, aún en la época gloriosa de la comisión en la máxima categoría de la mano de Juan Canet. En su palmarés, la comisión suma ya siete indulto. El primero en 1969 con Ramón Sanchis Carrión y, sucesivamente, en 1980, 1981,1983, 1985 y 1986 con el mencionado y mítico Juan Canet Bonora.

Francisco Calabuig

Los 10 ninots infantiles más votados 1. Espartero-Ramón y Cajal 9.190 2. Corretgeria-Banys des Pavesos, 4.239 3. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, 3.119 4. Conde Salvatierra- Cirilo Amorós, 2.714 5. Convento Jerusalén-Matemático Mrzao1.748 6. Na Jordana, 1218 7. Ingeniero Maneul Maese-Cristóbal Llorens 1.211 8. Almiranta Cadarso-Conde Altea, 1.126 9. Aras de Alpuente Castell del Pop, 1.100 10. Plaza Maestro Albuz Sanz, 936

Relevo a Duque de Gaeta

El ganador de este año toma el releva a la falla Duque de Gaeta-Pobla de Farnals que se alzó con el premio el pasado año con un ninot en homenaje a la dana y el Pont de la Solidaritat. La composición era un homenaje a los voluntarios de la dana y, especialmente, a esa corriente de ayuda que discurrió por el gran símbolo de aquellos días: el Pont de la Solidaritat. En la alegoría, dos brigadas se cruzan. Una, de regreso a València, con gesto de cansancio y seriedad y llenos de barro, mientras que un nuevo grupo se dirige hacia los pueblos del sur. "En homenaje a todos esos héroes anónimos. ¡Gracias por tanto!".

Alegría en Duque de Gaeta tras ganar el Ninot Indultat Infantil / F. Calabuig

Tres días de premios

Con el anuncio del Ninot Indultat Infantil 2026, se abre un periplo de tres días en el que se encadenan los premios a los monumentos, la esencia de la fiesta fallera. El de hoy es el primero. Mañana será el turno del Ninot Indultat 2026 y de los premios de las fallas infantiles. El momento cumbre será el lunes 16 de marzo, cuando se den a conocer los premios de las fallas 2026 y se descubra cuál es la mejor falla de València 2026. La comisión de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que repite con el artista David Sánchez Llongo, es la gran favorita y la que ganó el premio el pasado año. En definitiva, el rival a batir porque, además, es la falla que más veces ha ganado en la Sección Especial.