València paraliza las obras para aliviar la circulación en Fallas

Por fortuna, al llegar las Fallas hay que decantarse por una de estas dos opciones: o el ruido propio de la fiesta (véanse petardos, verbenas y gente por la calle a todas horas) o el martillo hidráulico de las obras. Según el Bando Fallero la decisión está clara y, tal como refleja en su apartado 12 referido a las obras públicas: "No se permite la ejecución de obras en vía pública del 7 al 19 de marzo, salvo casos urgentes justificados, así como las obras públicas en ejecución cuya paralización no es viable".

Operarios trabajando en Pérez Galdós este pasado viernes. / José Parrilla

Esta es la razón por la que en la ciudad de València este viernes, 13 de marzo, apenas había una treintena de obras en marcha, cuando la cifra habitual es de alrededor del centenar, según se desprende de la información de Ocoval, la Oficina de Coordinación de Obras de València. Pero es más, a partir de hoy sábado aún se estarán ejecutando menos porque las obras de urbanización de las avenidas de César Giorgeta y de Pérez Galdós quedan suspendidas hasta el próximo 22 de marzo "reanudando los trabajos el lunes 23 de marzo" según se explicita en el Bando Fallero 2026.

Las obras en la vía pública quedan en pausa al menos la mitad de este mes de marzo y para estas jornadas de parón la ordenanza municipal obliga a "tapar las zanjas que estén abiertas" en estos días de fiestas josefinas.

Dejar 'transitable' Pérez Galdós

Aunque la avenida Pérez Galdós está levantada con motivo de su reurbanización, los operarios han estado trabajando durante la última jornada laborable antes del parón fallero para dejar la vía lo más transitable posible sólo para los peatones y no para los vehículos que tienen prohibida la circulación por sus carriles.

Una yincana para peatones en Pérez Galdós también durante las Fallas / José Parrilla

Para que los peatones puedan transitar lo más cómodamente posible se han colocado vallas para crear 'pasos de peatones' y se ha procedido al tapado de zanjas para evitar accidentes en la zona.

Obras que no molesten a las carpas

Dentro de la ordenanza registrada en el Bando Fallero también se limita la ejecución de obras de forma específica desde el día 1 al 6 de marzo y también el día 20. Durante estas jornadas únicamente se permite la ejecución de obras que "no interfieran en las celebraciones previstas, ni supongan un menoscabo para los actos festivos, así como a las ocupaciones previstas por la colocación de los monumentos, carpas y demás elementos vinculados a las fallas".

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Es un mínimo respiro para los vecinos y para la circulación, que se ve aliviada en aquellos puntos que en las últimas semanas o meses estaba congestionada. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de València suele haber un centenar de obras abiertas y que en verano, sobre todo el mes de agosto, esos trabajos se multiplican también para provocar las mínimas molestias posibles.